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Военная операция на Украине ,  
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МИД назвал неприемлемыми ультиматумы после «маленького сюрприза» Трампа

Сюжет
Военная операция на Украине
Москва не приемлет попытки ставить ей условия и рассчитывает, что в США и НАТО серьезно отнесутся к российской позиции, заявил Рябков. Если дипломатия не найдет «надлежащего отклика», военные действия продолжатся, сказал он
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Россия считает неприемлемыми попытки выдвигать ей требования и ультиматумы, заявил ТАСС замглавы МИДа Сергей Рябков.

Так он прокомментировал обещание президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины в 100% против России и ее торговых партнеров через 50 дней, если не будет заключена сделка по прекращению огня с Украиной.

Замглавы МИДа напомнил слова президента Владимира Путина о том, что Россия предпочитает дипломатический путь урегулирования. Если же «это не будет находить надлежащего отклика» и Москва не сможет достичь целей через дипломатию, военные действия будут продолжаться, предупредил Рябков.

Москва хочет, чтобы в США и НАТО серьезно относились к российской позиции, добавил он. По словам замминистра, новые заявления Трампа «в общем укладываются в ту канву, которую мы видим с американской стороны за последнее время».

Кремль отреагировал на санкционный ультиматум Трампа
Политика
Дональд Трамп

Президент США в последние несколько дней выражал недовольство действиями России на Украине, а на прошлой неделе пообещал «маленький сюрприз» Москве. В чем он заключается, республиканец раскрыл накануне. Помимо пошлин Трамп анонсировал поставки оружия Украине, оплачивать которые будут страны Европы. По словам американского лидера, Россия и Украина «были близки к сделке четыре раза», но тем не менее «ничего не произошло». Он сказал также, что, хотя и разочарован Путиным, «не закончил иметь с ним дело».

Кремль назвал заявления Трампа весьма серьезными, отметив, что их нужно проанализировать. Путин прокомментирует слова республиканца, если сочтет нужным, сказал Дмитрий Песков. По мнению пресс-секретаря президента, Украина воспринимает решения Вашингтона «как сигнал к продолжению войны».

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Сергей Рябков МИД Дональд Трамп США Украина
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политик, президент США
14 июня 1946 года
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