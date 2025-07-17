Россия передаст Украине 3 тыс. тел по обещанию Путина

Москва передала Киеву тела 1 тыс. погибших украинских солдат. Источник РБК сообщил, что будут переданы еще 2 тыс. тел

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Украинской стороне будет передано 3 тыс. тел, как и обещал Владимир Путин, сообщил источник РБК в переговорной группе.

С его слов, сегодняшний обмен — «начало этого трека».

Днем 17 июля стало известно, что Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших военных. Взамен в Россию вернулись 19 тел погибших российских военных, сообщал помощник президента России и глава российской переговорной делегации Владимир Мединский. Обмен был произведен в рамках стамбульских договоренностей.

О готовности передать тела 3 тыс. украинских военных Путин сообщил в конце июня. Он отметил, что к тому дню Россия передала свыше 6 тыс. тел. За это время Украина передала 78 тел погибших российских солдат, уточнил его помощник Владимир Мединский.

Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что новых раундов переговоров не будет, пока не завершатся согласованные обмены. По его мнению, «после этого команды могут обсуждать подготовку встречи на уровне лидеров».

Кремль подтверждал, что дата третьего раунда переговоров с Украиной определится после того, как стороны завершат обмены: «После того как будут завершены все процедуры, о которых было договорено, обменные, настанет очередь определиться с датами проведения третьего тура».