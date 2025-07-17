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Военная операция на Украине ,  
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Россия и Украина обменялись телами погибших

Мединский: Россия передала Украине 1000 тел погибших военных ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Россия в продолжение стамбульских договоренностей передала Украине 1 тыс. тел погибших военных, получив в ответ 19 тел погибших российских военнослужащих. До этого стороны обменялись телами погибших в середине июня

Фото: vr_medinskiy / Telegram
Фото: vr_medinskiy / Telegram
Фото: vr_medinskiy / Telegram
Фото: vr_medinskiy / Telegram
Фото: vr_medinskiy / Telegram
Фото: vr_medinskiy / Telegram
Фото: vr_medinskiy / Telegram
Фото: vr_medinskiy / Telegram
Фото: vr_medinskiy / Telegram

Россия вернула 19 тел погибших военных. Взамен Москва передала Киеву 1000 тел солдат ВСУ. Об этом сообщил помощник президента России и глава российской переговорной делегации Владимир Мединский.

Обмен был произведен в рамках договоренностей, заключенных российской и украинской делегациями на переговорах в Стамбуле, уточнил Мединский. Информацию о передаче подтвердил также источник РБК в переговорной группе. Он также рассказал, что передача тел ознаменовала начало трека, о котором говорил российский президент в конце июня: Россия передаст украинской стороне 3 тыс. тел погибших военных ВСУ.

Последний раз Россия и Украина обменялись телами погибших в середине июня. Тогда Москва передала Украине более 6 тыс. тел, Киев вернул России тела 78 погибших. До этого обмен происходил 14 июня. Тогда Украина получила тела 1,2 тыс. погибших.

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Фото:vr_medinskiy / Telegram

Россия и Украина после трехлетнего перерыва в переговорах провели две встречи в Стамбуле — делегации встречались 16 мая и 2 июня. На последних переговорах российская и украинская стороны представили свои проекты меморандумов с предложениями по прекращению огня и договорились о передаче тел погибших. Тогда же делегации достигли соглашения об обмене тяжелоранеными военными и пленными в возрасте до 25 лет.

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