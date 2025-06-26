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Переговоры в Стамбуле ,  
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Кремль раскрыл, когда определят дату нового раунда переговоров с Украиной

Песков: дату 3-го раунда переговоров с Киевом определят после завершения обменов
Сюжет
Переговоры в Стамбуле
Сюжет
Военная операция на Украине
Стороны определят дату новых переговоров после того, как будут завершены обмены пленными, согласованные по итогам второго раунда, сообщил Песков. Путин говорил, что обсуждается проведение встречи после 22 июня
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Дата третьего раунда стамбульских переговоров с Украиной определится после того, как стороны завершат обмены пленными. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, сейчас стороны заняты исполнением гуманитарных договоренностей, которые они заключили по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле.

«После того как будут завершены все процедуры, о которых было договорено, обменные, настанет очередь определиться с датами проведения третьего тура», — сказал он.

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Киев и Москва провели предыдущие две встречи 16 мая и 2 июня, также в Стамбуле. На последних переговорах стороны обменялись меморандумами с предложениями по прекращению огня, содержание документов и с российской, и с украинской стороны было раскрыто.

Практическим итогом встреч стали обмены военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет, а также телами погибших бойцов. В июне, в частности, Россия передала Украине останки свыше 6 тыс. человек. Стороны провели обмен пленными в несколько этапов, численность возвращенных Москве и Киеву не раскрывалась.

Кремль раскрыл, когда определят дату нового раунда переговоров с Украиной
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Песков говорил, что дату третьего раунда переговоров с Украиной должны были согласовать уже на этой неделе. Российский президент Владимир Путин уточнял, что стороны договариваются о встрече после 22 июня.

Президент отмечал, что глава российской делегации и его помощник Владимир Мединский находится в контакте «со своим контрпартнером из Киева» на этот счет. Делегацию Украины возглавляет министр обороны Рустем Умеров.

В ходе третьего раунда прямых переговоров российской и украинской делегациям предстоит обсудить продолжение гуманитарных обменов и проекты меморандумов о мирном урегулировании, говорили в Кремле. Путин призывал Киеву сесть за стол переговоров как можно скорее. В противном случае, по его словам, условия мира для Украины могут ухудшиться.

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Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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