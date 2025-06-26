Кремль раскрыл, когда определят дату нового раунда переговоров с Украиной

Стороны определят дату новых переговоров после того, как будут завершены обмены пленными, согласованные по итогам второго раунда, сообщил Песков. Путин говорил, что обсуждается проведение встречи после 22 июня

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Дата третьего раунда стамбульских переговоров с Украиной определится после того, как стороны завершат обмены пленными. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, сейчас стороны заняты исполнением гуманитарных договоренностей, которые они заключили по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле.

«После того как будут завершены все процедуры, о которых было договорено, обменные, настанет очередь определиться с датами проведения третьего тура», — сказал он.

Киев и Москва провели предыдущие две встречи 16 мая и 2 июня, также в Стамбуле. На последних переговорах стороны обменялись меморандумами с предложениями по прекращению огня, содержание документов и с российской, и с украинской стороны было раскрыто.

Практическим итогом встреч стали обмены военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет, а также телами погибших бойцов. В июне, в частности, Россия передала Украине останки свыше 6 тыс. человек. Стороны провели обмен пленными в несколько этапов, численность возвращенных Москве и Киеву не раскрывалась.

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Песков говорил, что дату третьего раунда переговоров с Украиной должны были согласовать уже на этой неделе. Российский президент Владимир Путин уточнял, что стороны договариваются о встрече после 22 июня.

Президент отмечал, что глава российской делегации и его помощник Владимир Мединский находится в контакте «со своим контрпартнером из Киева» на этот счет. Делегацию Украины возглавляет министр обороны Рустем Умеров.

В ходе третьего раунда прямых переговоров российской и украинской делегациям предстоит обсудить продолжение гуманитарных обменов и проекты меморандумов о мирном урегулировании, говорили в Кремле. Путин призывал Киеву сесть за стол переговоров как можно скорее. В противном случае, по его словам, условия мира для Украины могут ухудшиться.