Кремль раскрыл, когда определят дату нового раунда переговоров с Украиной
Дата третьего раунда стамбульских переговоров с Украиной определится после того, как стороны завершат обмены пленными. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По словам Пескова, сейчас стороны заняты исполнением гуманитарных договоренностей, которые они заключили по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле.
«После того как будут завершены все процедуры, о которых было договорено, обменные, настанет очередь определиться с датами проведения третьего тура», — сказал он.
Киев и Москва провели предыдущие две встречи 16 мая и 2 июня, также в Стамбуле. На последних переговорах стороны обменялись меморандумами с предложениями по прекращению огня, содержание документов и с российской, и с украинской стороны было раскрыто.
Практическим итогом встреч стали обмены военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет, а также телами погибших бойцов. В июне, в частности, Россия передала Украине останки свыше 6 тыс. человек. Стороны провели обмен пленными в несколько этапов, численность возвращенных Москве и Киеву не раскрывалась.
Песков говорил, что дату третьего раунда переговоров с Украиной должны были согласовать уже на этой неделе. Российский президент Владимир Путин уточнял, что стороны договариваются о встрече после 22 июня.
Президент отмечал, что глава российской делегации и его помощник Владимир Мединский находится в контакте «со своим контрпартнером из Киева» на этот счет. Делегацию Украины возглавляет министр обороны Рустем Умеров.
В ходе третьего раунда прямых переговоров российской и украинской делегациям предстоит обсудить продолжение гуманитарных обменов и проекты меморандумов о мирном урегулировании, говорили в Кремле. Путин призывал Киеву сесть за стол переговоров как можно скорее. В противном случае, по его словам, условия мира для Украины могут ухудшиться.
Читайте РБК в Telegram.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года