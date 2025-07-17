Мэр Львова предложил обменять останки советских солдат на военных ВСУ

Во Львове на «Холме славы» завершили эксгумацию тел советских солдат. Всего там обнаружили останки 355 человек, в том числе разведчика Николая Кузнецова

Мэр Львова Андрей Садовой предложил обменять эксгумированные тела советских солдат на пленных бойцов ВСУ.

По итогам завершения эксгумации захоронений на «Холме Славы» (мемориальный комплекс в городе) Садовой сообщил, что обнаружено 355 останков, в том числе старшего лейтенанта Николая Кузнецова и гвардии майора Степана Путина.

«Готовы обменять все эти останки на украинских защитников», — написал мэр в телеграм-канале.

Николай Кузнецов — старший лейтенант, кавалер «Золотой Звезды» (посмертно), советский разведчик, которого отправили в немецкий тыл под именем офицера вермахта Пауля Зиберта. Погиб в перестрелке с членами Украинской повстанческой армии (УПА, признана в России экстремистской и запрещена) в ночь на 9 марта 1944 года. В 1959 году останки Кузнецова обнаружили в лесу неподалеку от места гибели, а в 1960-м он был похоронен с воинскими почестями на львовском «Холме Славы». Степан Путин — гвардии майор, Герой Советского Союза. Родился в Молотовской области России (сейчас Пермский край). Был командиром батальона 25-й гвардейской механизированной бригады. Погиб в феврале 1945 года во Львове, где его и похоронили, передавало издание Zaxid.net.

Министерство культуры Украины выдало разрешение на перенос «Холма Славы» в начале декабря 2024 года, работы по эксгумации начались в апреле. По словам Садового, специалисты обнаружили «несоответствие в количестве плит и захоронений, а также очень мало сопроводительного материала — только пуговица, остатки униформы, обувь и гвардейские значки».

Племянница Кузнецова еще несколько лет назад потребовала в суде Львова эксгумации тела разведчика, чтобы перевезти останки в Екатеринбург. Родственники старшего лейтенанта обращались к властям Свердловской области и президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в перезахоронении, отмечая, что могила неоднократно подвергалась вандализму — например, в 2017 году неизвестные похитили с надгробной плиты металлические буквы и цифры. В 2023-м прах Кузнецова пытались украсть из могилы.

Садовой отказывал в просьбе племянницы Кузнецова передать его останки в Россию, писало издание «Страна.ua» в 2020 году. Тогда он заявил, что городской совет рассмотрит этот вопрос после того, как на Украину вернут задержанных российской стороной украинцев.