Мэр Львова предложил обменять останки советских солдат на военных ВСУ
Мэр Львова Андрей Садовой предложил обменять эксгумированные тела советских солдат на пленных бойцов ВСУ.
По итогам завершения эксгумации захоронений на «Холме Славы» (мемориальный комплекс в городе) Садовой сообщил, что обнаружено 355 останков, в том числе старшего лейтенанта Николая Кузнецова и гвардии майора Степана Путина.
«Готовы обменять все эти останки на украинских защитников», — написал мэр в телеграм-канале.
Николай Кузнецов — старший лейтенант, кавалер «Золотой Звезды» (посмертно), советский разведчик, которого отправили в немецкий тыл под именем офицера вермахта Пауля Зиберта. Погиб в перестрелке с членами Украинской повстанческой армии (УПА, признана в России экстремистской и запрещена) в ночь на 9 марта 1944 года. В 1959 году останки Кузнецова обнаружили в лесу неподалеку от места гибели, а в 1960-м он был похоронен с воинскими почестями на львовском «Холме Славы».
Степан Путин — гвардии майор, Герой Советского Союза. Родился в Молотовской области России (сейчас Пермский край). Был командиром батальона 25-й гвардейской механизированной бригады. Погиб в феврале 1945 года во Львове, где его и похоронили, передавало издание Zaxid.net.
Министерство культуры Украины выдало разрешение на перенос «Холма Славы» в начале декабря 2024 года, работы по эксгумации начались в апреле. По словам Садового, специалисты обнаружили «несоответствие в количестве плит и захоронений, а также очень мало сопроводительного материала — только пуговица, остатки униформы, обувь и гвардейские значки».
Племянница Кузнецова еще несколько лет назад потребовала в суде Львова эксгумации тела разведчика, чтобы перевезти останки в Екатеринбург. Родственники старшего лейтенанта обращались к властям Свердловской области и президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в перезахоронении, отмечая, что могила неоднократно подвергалась вандализму — например, в 2017 году неизвестные похитили с надгробной плиты металлические буквы и цифры. В 2023-м прах Кузнецова пытались украсть из могилы.
Садовой отказывал в просьбе племянницы Кузнецова передать его останки в Россию, писало издание «Страна.ua» в 2020 году. Тогда он заявил, что городской совет рассмотрит этот вопрос после того, как на Украину вернут задержанных российской стороной украинцев.
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