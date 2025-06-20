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Военная операция на Украине ,  
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Мединский заявил о готовности Москвы передать Киеву еще около 3 тыс. тел

Сюжет
Военная операция на Украине
Мединский заявил о готовности России передать Украине около 3 тыс. тел украинских военных. До этого Москва передала Киеву более 6 тыс. тел
Владимир Мединский
Владимир Мединский (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Россия готова передать Киеву около 3 тыс. тел украинских военных, заявил помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский в интервью RT.

С 9 по 14 июня между Россией и Украиной продолжался обмен телами погибших: Москва передала Киеву более 6 тыс. тел украинских военнослужащих и получила от него 78 тел погибших российских солдат.

Мединский отметил, что Москва разберется с сообщениями о том, что Россия передала тело российского военного вместе с телами солдат Вооруженных сил Украины.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что тела украинцев и россиян были смешаны. По его словам, как минимум один из погибших солдат был одет в российскую форму и имел паспорт России.

Клименко также заявлял, что фрагменты тел одного и того же военного могут находиться «в нескольких пакетах». Каждый пакет может хранить останки одного, двух или трех человек. Всего для идентификации переданных Россией тел украинских военных понадобится около 13–15 месяцев.

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Представитель МИД России Мария Захарова тоже отреагировала на слова Клименко. Она посоветовала ему обратиться к врачу.

Обмен телами военных между Россией и Украиной прошел в рамках договоренностей, достигнутых во втором раунде переговоров в Стамбуле 2 июня. Кроме того, стороны решили обменяться военнопленными. Один из этапов обмена прошел 20 июня. Об этом РБК сообщил источник в переговорной группе.

До этого в июне прошло еще пять раундов обмена пленными, однако во всех случаях стороны не уточняли число переданных человек.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Украина Киев обмен телами Владимир Мединский
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