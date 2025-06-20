Мединский заявил о готовности Москвы передать Киеву еще около 3 тыс. тел

Мединский заявил о готовности России передать Украине около 3 тыс. тел украинских военных. До этого Москва передала Киеву более 6 тыс. тел

Владимир Мединский (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Россия готова передать Киеву около 3 тыс. тел украинских военных, заявил помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский в интервью RT.

С 9 по 14 июня между Россией и Украиной продолжался обмен телами погибших: Москва передала Киеву более 6 тыс. тел украинских военнослужащих и получила от него 78 тел погибших российских солдат.

Мединский отметил, что Москва разберется с сообщениями о том, что Россия передала тело российского военного вместе с телами солдат Вооруженных сил Украины.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что тела украинцев и россиян были смешаны. По его словам, как минимум один из погибших солдат был одет в российскую форму и имел паспорт России.

Клименко также заявлял, что фрагменты тел одного и того же военного могут находиться «в нескольких пакетах». Каждый пакет может хранить останки одного, двух или трех человек. Всего для идентификации переданных Россией тел украинских военных понадобится около 13–15 месяцев.

Представитель МИД России Мария Захарова тоже отреагировала на слова Клименко. Она посоветовала ему обратиться к врачу.

Обмен телами военных между Россией и Украиной прошел в рамках договоренностей, достигнутых во втором раунде переговоров в Стамбуле 2 июня. Кроме того, стороны решили обменяться военнопленными. Один из этапов обмена прошел 20 июня. Об этом РБК сообщил источник в переговорной группе.

До этого в июне прошло еще пять раундов обмена пленными, однако во всех случаях стороны не уточняли число переданных человек.