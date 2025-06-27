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Военная операция на Украине ,  
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Путин напомнил, что Москва готова передать Киеву 3 тыс. тел бойцов ВСУ

Путин напомнил о готовности Москвы передать Киеву еще три тысячи тел бойцов ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Россия готова передать Украине еще три тысячи тел военных ВСУ, сообщил президент Владимир Путин журналистам в Минске. РБК ведет трансляцию.

«Мы свыше 6 тыс. тел уже отдали, готовы еще 3 тыс. отдать», — сказал он.

Гуманитарная составляющая переговорного процесса имеет значение, она создает условия для обсуждения сути проблемы, отметил Путин. По его словам, дальнейшие контакты стороны договорились продолжить после обменов. Конкретную дату определят делегации, они будут обсуждать меморандумы, которыми обменялись 2 июня.

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20 июня глава российской делегации Владимир Мединский также говорил, что Россия может передать Украине еще 3 тыс. тел после того, как с 9 по 14 июня Москва передала Киеву более 6 тыс. тел украинских военнослужащих и получила от него 78 тел погибших российских солдат. Это было сделано по договоренностям в Стамбуле. Кроме того, идут обмены военнопленными и тяжелоранеными.

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