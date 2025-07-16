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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве словами «мы точно не знаем» оценили слова Трампа про Patriot

Замглавы ГУР Скибицкий о словах Трампа про Patriot: не знаем, что он имел в виду
Сюжет
Военная операция на Украине

Киеву не ясны детали обещания президента США Дональда Трампа о поставках Patriot, заявил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий, пишет Guardian.

«Мы точно не знаем», — сказал он, добавив, что Украина благодарна за помощь и «позитивно» отреагировала на заявление Белого дома.

Накануне Трамп сообщил, что США смогут передать Европе 17 комплексов Patriot. Украине комплексы поставят европейские страны, а Соединенные Штаты затем восполнят их арсеналы.

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Фото:U.S. Air Force

По словам Скибицкого, Трамп, говоря о Patriot, мог иметь в виду ракеты-перехватчики, пусковые установки или целые батареи, состоящие из нескольких пусковых установок, радаров и систем управления, стоимостью более $1 млрд каждая.

«17 — это огромное число, если речь идет о батареях. Если речь идет о пусковых установках, то это возможно», — добавил он.

Скибицкий также подтвердил, что Трамп и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали возможность поставок США ракет большой дальности «Томагавк» в ходе телефонного разговора в начале июля, но соглашение достигнуто не было. Трамп 15 июля заявил об отсутствии планов поставлять Украине ракеты большой дальности.

Россия осуждает любую помощь Украине и считает, что это только затягивает конфликт. В Кремле накануне отметили, что поставки оружия из Соединенных Штатов на Украину как продолжались, так и продолжаются.

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Полина Минаева
ГУР Украина Дональд Трамп США Patriot поставки оружия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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