Трамп заявил об отсутствии планов поставлять Украине дальнобойные ракеты

Фото: U.S. Air Force

Соединенные Штаты не планируют поставлять Украине ракеты большой дальности, заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами по пути в Питтсбург. Слова Трампа приводит пресс-пул Белого дома.

«Нет, мы не собираемся этого делать», — ответил американский президент на вопрос журналиста о готовности предоставить Украине ракеты большой дальности.

Трамп также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский «не должен нацеливаться на Москву».

В начале июля на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать поставки оружия Украине и намерены нарастить их. Он подчеркнул, что речь идет преимущественно об оборонительных средствах.

До этого США приостановили поставки некоторых видов вооружения Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot. Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт назвала решение о приостановке поставок «стандартной проверкой Пентагона всей военной помощи, которую США оказывают всем странам и регионам мира, а не только Украине».

Россия неоднократно указывала, что предоставление военной помощи Киеву лишь затягивает окончание украинского конфликта, и выступает против нее.

15 июля Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что во время телефонного разговора с Зеленским в начале июля Трамп задал ему вопрос, сможет ли Украина нанести удар по Москве и Санкт-Петербургу. На что Зеленский, по словам источников, ответил: «Безусловно. Можем, если дадите нам оружие». В Белом доме заявили, что комментарий Трампа был неправильно интерпретирован и он не призывал к ударам по российским мегаполисам. В Кремле отметили, что сообщения с подобной информацией чаще всего являются фейками.