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Военная операция на Украине ,  
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Песков оценил планы Трампа отправить Украине оружие за счет Европы

Песков об отправке Украине оружия за счет ЕС: поставки из США продолжаются
Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп пообещал отправить Украине дополнительные вооружения, в том числе ракеты к Patriot, за счет Европы. Песков заметил, что сначала в США говорили о дороговизне, теперь эти поставки будут оплачивать страны Европы
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя планы США отправить Украине дополнительные вооружения, в том числе ракеты к Patriot, за счет Европы, заявил, что поставки оружия из Соединенных Штатов как продолжались, так и продолжаются, передает корреспондент РБК.

«Было много слов сказано о дороговизне. Теперь вроде получается, что эти поставки будут оплачивать страны Европы. Что-то будут оплачивать, что-то не будут. Фактом остается то, что поставки вооружений, амуниции, военной техники из США продолжались и продолжаются на Украину», — сказал Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Штаты поставят Украине дополнительное оружие, в том числе ракеты к Patriot, поставки оплатят страны ЕС.

На прошлой неделе глава Белого дома раскрыл детали нового соглашения между США, НАТО и Украиной по поставкам американского оружия. Как он объяснил, Вашингтон будет отправлять вооружения НАТО, альянс затем их передаст Киеву и заплатит за них. Соглашение было достигнуто на саммите НАТО, сообщил Трамп. Тогда же президент анонсировал «важное заявление» по поводу России 14 июля. До этого американский лидер говорил, что «недоволен» действиями Владимира Путина по урегулированию конфликта и пообещал «устроить маленький сюрприз».

Издание Axios сообщало, что в заявлении Трампа речь пойдет об отправке Киеву наступательного оружия. Источники издания не исключали, что будет объявлено о передаче дальнобойных ракет. The Wall Street Journal писала, что президент США пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому предоставить Украине «столько оружия, сколько сможет».

Москва осуждает военные поставки Киеву и подчеркивает, что они затянут конфликт, но не помешают ей достичь поставленных целей.

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Теги
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Елена Чернышова
Дмитрий Песков Дональд Трамп поставки оружия Украина Patriot
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