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Военная операция на Украине ,  
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Трамп ответил на вопрос, на чьей он стороне в конфликте на Украине

Трамп заявил, что в конфликте на Украине он на стороне человечества
Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп заявил, что он не занимает чью-либо сторону, но хочет остановить гибель людей. Он также предостерег Киев от того, чтобы Москва стала целью атаки

Трамп ответил на вопрос, на чьей он стороне в конфликте на Украине
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Американский президент Дональд Трамп не занимает ничью сторону в конфликте на Украине, об этом он сказал журналистам перед вылетом в Питтсбург. Трансляцию вел C-SPAN.

«Я ни на чьей стороне… Я на стороне человечества», — заявил он. Трамп также сказал, что украинский президент Владимир Зеленский не должен делать Москву целью нападения.

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Фото:Денис Григорюк / РИА Новости

4 июля состоялся телефонный разговор между Трампом и Зеленским, в ходе которого, по данным Financial Times и The Washington Post, Трамп поинтересовался возможностью нанесения Украиной ударов по Москве и Санкт-Петербургу. Зеленский, согласно источникам, ответил, что такие удары возможны при условии поставки соответствующего вооружения. Белый дом позднее заявил, что Трамп лишь задал вопрос и не призывал его к атакам на российские города.

Накануне Трамп вновь заявил, что недоволен Россией, и анонсировал вторичные пошлины «примерно 100%» в отношении страны и ее торговых партнеров в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта с Украиной в течение 50 дней. Президент США также пообещал поставить Киеву дополнительное оружие, за которое заплатят страны Евросоюза. Кремль назвал заявления Трампа о России весьма серьезными.

Во время общения с журналистами 15 июля Трамп также прокомментировал свой 50-дневный ультиматум, отметив, что «это не так долго». Так он ответил на заявление сенаторов Тома Тиллиса и Джинн Шейхин, что американский президент дал России слишком много времени.

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политик, президент США
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