Лавров заявил, что Трампу могли не доложить позицию России по Украине

Сергей Лавров (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / РБК)

Предложения России по урегулированию конфликта на Украине могли не передать президенту США Дональду Трампу, заявил глава МИД России Сергей Лавров на министерской встрече ШОС, передает корреспондент РБК.

По словам Лаврова, российская сторона неоднократно разъясняла свою позицию американским коллегам, в том числе на встрече в рамках мероприятий АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Тогда госсекретарь США Марко Рубио услышал от Лаврова предложения по Украине, которые ранее не озвучивались. Рубио тогда говорил, что идеи и комментарии после встречи он вернет «в Вашингтон уже сегодня вечером в виде звонков и размышлений».

«И если наши разъяснения, которые мы многократно передавали американским коллегам, в том числе на моих встречах, на мероприятиях АСЕАН, если они просто игнорируются или не докладываются президенту Трампу, трудно судить, что за этим стоит», — отметил министр иностранных дел России.

Накануне, 14 июля, Дональд Трамп заявил, что США введут жесткие ограничения в отношении России через 50 дней, если не будет прогресса в урегулировании украинского конфликта. В этом случае против Москвы введут вторичные пошлины в размере 100%.

Сергей Лавров подчеркнул, что формат переговоров «не исчерпан». Предложенный Россией третий раунд переговоров, который должен был начаться с 22 июня, «до сих пор никак не упоминается в каких-либо украинских заявлениях, в каких-либо советах, которые им дают их западные кураторы», — объяснил МИД России.

А ультиматум Трампа о возможных последствиях для России, если за 50 дней она не договорится с Украиной о прекращении огня, Лавров прокомментировал русской пословицей «Не рой другому яму».

По его мнению, за попытку втянуть США в «санкционную воронку» и процесс вооружения Украины придется расплачиваться Евросоюзу и руководству НАТО. «Дональд Трамп очень конкретно объяснил, что расплачиваться за все будет Европа», — сказал Лавров.