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Война санкций ,  
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Лавров заявил, что Трампу могли не доложить позицию России по Украине

Сюжет
Война санкций
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / РБК)

Предложения России по урегулированию конфликта на Украине могли не передать президенту США Дональду Трампу, заявил глава МИД России Сергей Лавров на министерской встрече ШОС, передает корреспондент РБК.

По словам Лаврова, российская сторона неоднократно разъясняла свою позицию американским коллегам, в том числе на встрече в рамках мероприятий АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Тогда госсекретарь США Марко Рубио услышал от Лаврова предложения по Украине, которые ранее не озвучивались. Рубио тогда говорил, что идеи и комментарии после встречи он вернет «в Вашингтон уже сегодня вечером в виде звонков и размышлений».

«И если наши разъяснения, которые мы многократно передавали американским коллегам, в том числе на моих встречах, на мероприятиях АСЕАН, если они просто игнорируются или не докладываются президенту Трампу, трудно судить, что за этим стоит», — отметил министр иностранных дел России.

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Фото:Mandel Ngan / AP / ТАСС

Накануне, 14 июля, Дональд Трамп заявил, что США введут жесткие ограничения в отношении России через 50 дней, если не будет прогресса в урегулировании украинского конфликта. В этом случае против Москвы введут вторичные пошлины в размере 100%.

Сергей Лавров подчеркнул, что формат переговоров «не исчерпан». Предложенный Россией третий раунд переговоров, который должен был начаться с 22 июня, «до сих пор никак не упоминается в каких-либо украинских заявлениях, в каких-либо советах, которые им дают их западные кураторы», — объяснил МИД России.

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Политика
Сергей Лавров

А ультиматум Трампа о возможных последствиях для России, если за 50 дней она не договорится с Украиной о прекращении огня, Лавров прокомментировал русской пословицей «Не рой другому яму».

По его мнению, за попытку втянуть США в «санкционную воронку» и процесс вооружения Украины придется расплачиваться Евросоюзу и руководству НАТО. «Дональд Трамп очень конкретно объяснил, что расплачиваться за все будет Европа», — сказал Лавров.

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Сергей Лавров Дональд Трамп США Россия
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
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