Писториус договорился «быстро и тихо» купить Patriot для Украины
Германия и Соединенные Штаты готовят поставку Украине двух систем противовоздушной обороны Patriot, сообщил немецкий министр обороны Борис Писториус, передает Bloomberg.
По словам главы Минобороны Германии, он договорился с американским коллегой Питом Хегсетом «быстро и тихо» решать любые вопросы, связанные с этой сделкой. По словам Писториуса, Германия также стремится купить у США ракетный комплекс средней дальности Typhon.
Президент США Дональд Трамп анонсировал отправку оружия для Украины за счет Европы накануне, 14 июля. По его словам, Вашингтон отправит Киеву дополнительное оружие, в том числе ракеты к зенитно-ракетным комплексам Patriot, за которые заплатят страны Евросоюза.
Через несколько часов после заявления Трампа Писториус и Хегсет встретились в Пентагоне. Каждая батарея Patriot стоит около $1 млрд, а ракетные системы стоят около $4 млн каждая, пишет Bloomberg.
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