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Военная операция на Украине ,  
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WSJ назвала, после какой записки в США была заморожена помощь Украине

WSJ: США остановили военную помощь Киеву после записки подчиненного Питу Хегсету
Сюжет
Военная операция на Украине

Министр обороны США Пит Хегсет приостановил поставки оружия Украине после записки своего заместителя по политическим вопросам Элбриджа Колби., сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Издание отмечает, что Колби выступает за переориентацию американской оборонной стратегии на сдерживание Китая. Именно он оказался в центре решений администрации Трампа о приостановке военной помощи Украине.

В начале июня Колби передал министру обороны Питу Хегсету записку, в которой указал, что дальнейшие поставки оружия Киеву могут еще больше истощить уже исчерпанные резервы Пентагона.

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В начале июля Politico и NBC News сообщили о приостановке части поставок американского оружия Украине, включая ракеты Patriot. В Пентагоне объяснили это «пересмотром возможностей». Киев при этом официального уведомления не получил.

После, 8 июля, Politico сообщило, что возобновление поставок может зависеть от встреч чиновников США и Украины в Италии и на Украине. Вскоре американский президент Дональд Трамп заявил, что США увеличат оборонную помощь Киеву. Пентагон подтвердил подготовку новых поставок по указу президента.

10 июля, по данным Associated Press, поставки были частично возобновлены. 11 июля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что американское вооружение снова поступает на Украину. Москва раскритиковала военную помощь Киеву.

Москва требует от западных стран перестать оказывать Киеву военную помощь.

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Полина Дуганова
Пит Хегсет США поставки оружия Украина Пентагон
Пит Хегсет фото
Пит Хегсет
политик, министр обороны США
6 июня 1980 года
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