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Военная операция на Украине ,  
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Politico назвало ключ к возобновлению поставок оружия США Украине

Politico: поставки оружия США Украине могут возобновиться после серии встреч
Сюжет
Военная операция на Украине

Ключом к возобновлению поставок части оружия Вашингтоном Киеву, приостановленным в начале июля, могут стать ряд встреч американских и украинских высокопоставленных чиновников в Италии и на Украине, сообщает Politico со ссылкой на два источника, знакомых с планированием.

Так, спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог встретится с украинским министром обороны Рустемом Умеровым в Риме на международной конференции по оказанию помощи, рассказали собеседники издания. За этим последуют встречи в Киеве на этой и на следующей неделях.

Представитель Келлогга Морган Мерфи заявил, что встреча была назначена до того, как стало известно о приостановке поставок вооружений и изначально не предназначалась для обсуждения военной помощи.

По словам источников Politico, США дали понять Украине, что поставки инженерного оборудования и некоторых единиц бронетехники вскоре возобновятся, хотя сроки пока не называются.

1 июля Politico и NBC News сообщили, что США приостановили поставки части вооружений Украине, включая ракеты для комплексов Patriot. В Пентагоне решение объяснили «пересмотром возможностей» для того, чтобы убедиться, что «военная помощь США соответствует нашими приоритетам в обороне». The Economist писала, что Вашингтон поставил на паузу поставки всей военной помощи Киеву, хотя в Госдепе это отрицали.

Киев заявил, что не получал официальных уведомлений по поводу приостановки поставок оружия. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев проясняет ситуацию в диалоге с Вашингтоном.

4 июля Трамп поговорил по телефону с украинским президентом. Зеленский рассказал, что они договорились, что будут работать над увеличением защиты неба. Axios со ссылкой на источник писал, что Трамп сказал Зеленскому, что «хочет помочь с противовоздушной обороной и проверит, «действительно ли что-то было приостановлено».

За день до этого у Трампа состоялась беседа с российским президентом Владимиром Путиным, после которой американский лидер заявил, что ему не удалось добиться «никакого прогресса» по Украине. Как рассказали в Кремле, Путин повторил, что Россия заинтересована в достижении своих целей, предпочтительно политико-дипломатическими средствами, но пока это не представляется возможным, военная операция продолжится.

Москва осуждает военную помощь Киеву.

Материал дополняется.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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