Зеленский заявил о возобновлении поставок американского оружия на Украину
Поставки американского вооружения Киеву возобновились, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. Оно опубликовано в его телеграм-канале.
«Есть политические сигналы самого высокого уровня — хорошие сигналы, в том числе от Соединенных Штатов Америки, от наших европейских друзей. По всем докладам поставки возобновлены», — сказал украинский лидер.
Он добавил, что сейчас Украина работает с западными партнерами над новой поставкой оружия, и назвал одним из ключевых приоритетов поставки ПВО. «Уже есть хорошие договоренности», — добавил Зеленский.
В начале июля США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине. Причиной приостановки Белый дом называл «стандартную проверку» Пентагоном всей военной помощи, которую США предоставляют кому бы то ни было.
Позднее президент США Дональд Трамп заявил о намерении продолжить и нарастить поставки оружия Киеву и пообещал «немедленно» отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot.
Накануне, 10 июля, AP и Reuters сообщили, что США возобновили поставки Украине артиллерийских боеприпасов и реактивных снарядов GMRLS. По словам госсекретаря США Марко Рубио, Вашингтон продолжает передавать оружие Киеву, используя средства, выделенные предыдущей американской администрацией.
В тот же день правительство Великобритании заявило, что Лондон поставит Украине более 5 тыс. ракет для ПВО. Соглашение о поставках будет подписано в ближайшие дни.
Россия осуждает поставки оружия на Украину и считает, что они только затягивают военный конфликт.
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