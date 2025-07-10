TikTok опроверг сообщения о запуске отдельного приложения для США
Сообщение агентства Reuters о том, что платформа TikTok запускает отдельное приложение для пользователей в США, не соответствует действительности, заявили в компании. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте TikTok.
«Недавно опубликованный материал Reuters, основанный на анонимных неподтвержденных источниках, фактически неверен», — говорится в сообщении.
Ранее агентство Reuters сообщило, что TikTok готовится к запуску отдельного приложения для американских пользователей, которое будет работать на основе независимого алгоритма и системы данных.
По информации источников агентства, в течение последних месяцев сотрудники TikTok перенесли кодовую базу, включая AI-модели, алгоритмы и данные пользователей с глобальной платформы. Ожидается, что пользователи за пределами США не смогут найти американскую версию в магазинах приложений.
Также отдельное приложение будет использовать только данные пользователей страны для обучения рекомендательных алгоритмов, что еще больше отдалит приложение от глобальной системы TikTok.
Решение о создании отдельного приложения для США может быть связано со сбором данных американских пользователей китайской компанией ByteDance, владеющей TikTok, уточнило агентство. Власти США считают это угрозой национальной безопасности.
В конце июня президент США Дональд Трамп заявил, что США нашли покупателя на американское подразделение китайской соцсети TikTok, и в ближайшие две недели будет раскрыто, кто это. По словам Трампа, это группа «очень состоятельных людей».
Среди компаний и лиц, которые выражали интерес к покупке приложения, называли бизнесмена Илона Маска, разработчика ПО Oracle (обладает контролем над всеми техническими операциями TikTok в США), Microsoft и бизнесмена из сферы недвижимости Фрэнка Маккорта.
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