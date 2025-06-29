Трамп раскрыл, что TikTok купит группа «очень состоятельных людей»

Трамп: есть группа очень богатых покупателей TikTok, скоро я раскрою их имена

Зимой Трамп «спас» TikTok от блокировки, дав время на поиск покупателя на американское подразделение этой соцсети у китайской ByteDance. В течение двух недель он обещает раскрыть, кто станет владельцем соцсети в США

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США нашли покупателя на американское подразделение китайской соцсети TikTok, в ближайшие две недели будет раскрыто, кто это, сообщил президент страны Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Кстати, у нас есть покупатель на TikTok. Я думаю, что мне, вероятно, понадобится одобрение Китая, и я думаю, что президент Си [Цзиньпин], вероятно, его даст», — сказал он (цитата по Bloomberg).

Это группа «очень состоятельных людей», добавил он.

Вашингтон настаивает, чтобы китайская ByteDance продала американское подразделение собственникам из США, так как власти считают сбор данных о пользователях TikTok в стране угрозой национальной безопасности. Компания обещала, что не будет передавать их китайскому правительству, даже если Пекин этого потребует.

17 января Верховный суд США признал законным запрет в стране этого видеоприложения, что привело к его блокировке. Но «спас» TikTok Трамп, дав отсрочку для сделки. 18 июня он в очередной раз продлил срок для продажи. Угрозу для сделки создала торговая война США и Китая.

Среди компаний и лиц, которые выражали интерес к покупке приложения или могут это сделать, называли бизнесмена Илона Маска. Но сам он говорил, что предпочитает «создавать компании с нуля» и что покупка Twitter (теперь Х) была исключением. Он также признался, что не пользуется TikTok.

В числе других претендентов назывались разработчик ПО Oracle (обладает контролем над всеми техническими операциями TikTok в США), Microsoft (обсуждала возможность приобрести TikTok еще в 2020 году), бизнесмен из сферы недвижимости Фрэнк Маккорт (говорил, что планирует создать консорциум для приобретения соцсети).