TikTok сделает приложение только для американцев после претензий США

Фото: Antonello Marangi / Shutterstock

TikTok готовится к запуску отдельного приложения для американских пользователей. Оно будет работать на основе независимого алгоритма и системы данных, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

В течение последних месяцев сотрудники TikTok активно работали над созданием новой версии приложения для США. По словам источника агентства, они продублировали и перенесли кодовую базу, включая AI-модели, алгоритмы и данные пользователей с глобальной платформы. Проект, получивший название «M2», планируют завершить к сентябрю.

Ожидается, что новое приложение будет работать по принципу китайской версии TikTok — Douyin. Пользователи за пределами США не смогут найти американскую версию в магазинах приложений. Также оно будет использовать только данные пользователей страны для обучения рекомендательных алгоритмов, что еще больше отдалит приложение от глобальной системы TikTok.

Решение о создании отдельного приложения TikTok связано со сбором данных об американских пользователях китайской компанией ByteDance. Власти США считают это угрозой национальной безопасности.

В январе Верховный суд США признал законным запрет приложения в стране, что привело к его блокировке. Также Вашингтон настаивал на том, чтобы китайская компания продала американское подразделение собственникам из США.

В конце июня стало известно о том, что США нашли покупателя. По словам президента страны Дональда Трампа, это группа «очень состоятельных людей».