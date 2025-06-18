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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп в третий раз отложил запрет TikTok в США

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп намерен в третий раз продлить срок, в течение которого китайская компания ByteDance должна продать американские активы TikTok, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, слова которой приводит Reuters.

Отсрочка составит 90 дней — до середины сентября, несмотря на закон, требующий либо продажи TikTok, либо его закрытия в США при отсутствии прогресса в сделке, уточняет агентство.

Ливитт подчеркнула, что Трамп подпишет дополнительный указ, который позволит TikTok продолжить работу, и отметила, что администрация президента потратит следующие три месяца на закрытие сделки. Такая мера необходима, чтобы обезопасить данные американцев, которые пользуются платформой.

«Президент Трамп не хочет, чтобы TikTok закрылся», — добавила пресс-секретарь.

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Политика
Дональд Трамп

Ранее Трамп дважды откладывал исполнение запрета, утвержденного конгрессом, последний выделенный на продажу срок истекает 19 июня. Как пишет Reuters, это случилось после того, как TikTok помог американскому главе привлечь молодых избирателей на выборах 2024 года.

США уже давно добиваются ограничений для TikTok, считая, что приложение представляет угрозу национальной безопасности из-за возможного сбора данных пользователей. В январе 2025 года Трамп заявил, что TikTok сможет продолжить работу в стране, если 50% акций перейдет под контроль США.

До этого Трамп дал платформе другую отсрочку, подписав соответствующий указ в январе. В марте американский глава сообщил о переговорах с четырьмя потенциальными покупателями, не раскрывая их имен.

Среди заинтересованных в покупке приложения тогда назвали миллиардера и предпринимателя Илона Маска, Oracle (контролирует техническую инфраструктуру TikTok в США) и Microsoft, которая рассматривала покупку еще в 2020 году. Маск после этого стал отрицать намерения купить платформу.

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Полина Дуганова
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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