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Политика ,  
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Минтранс возглавил замминистра Андрей Никитин

Андрей Никитин
Андрей Никитин (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Исполняющим обязанности министра транспорта Российской Федерации назначили 7 июля бывшего заместителя министра и бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина, сообщила пресс-служба ведомства.

Пока Никитин был замминистра транспорта, он курировал цифровую трансформацию, деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса страны, разработку и реализацию стратегии его развития.

Ранее в понедельник от должности министра транспорта освободили Романа Старовойта. Позже его тело нашли в автомобиле в Одинцово, он покончил с собой, сообщил СК.

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Авторы
Полина Минаева
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