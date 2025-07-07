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Новое правительство 2024 ,  
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Путин назначил и.о. главы Минтранса экс-губернатора Новгорода Никитина

Сюжет
Новое правительство 2024
Новым министром транспорта вместо Романа Старовойта станет Андрей Никитин, занявший должность заместителя главы ведомства в феврале. Указ об увольнении Старовойта президент Путин подписал 7 июля без указания причины
Андрей Никитин
Андрей Никитин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Новым главой Минтранса после увольнения с этой должности Романа Старовойта станет нынешний заместитель министра транспорта Андрей Никитин. Он назначен исполняющим обязанности министра, указ подписал президент Владимир Путин.

Никитин стал замглавы Минтранса в феврале. До этого он с 2017 года был губернатором Новгородской области, также возглавлял комиссию госсовета по демографии. На посту замминистра транспорта он курировал цифровую трансформацию, деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса страны.

Путин назначил и.о. главы Минтранса экс-губернатора Новгорода Никитина
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«Надеюсь, что Вы приложите все свои силы, знания, умения, организаторские способности для того, чтобы решать те важнейшие задачи, которые стоят в этой сфере», — заявил Путин на встрече с Никитиным.

Президент отметил, что намерен внести в Госдуму кандидатуру Никитина для утверждения на пост министра транспорта. В случае если депутаты поддержат это, глава государства подпишет указ об окончательном назначении его на эту должность.

Никитин родился в 1979 году в Москве. Окончил Государственный университет управления по направлению «Государственное и муниципальное управление», имеет степень доктора экономических наук. C 2002 по 2011 год работал в группе компаний «РУСКОМПОЗИТ», объединяющей крупнейшие предприятия России на рынках стекловолокна, композитов и геосинтетических материалов. В 2011 году занял должность генерального директора Агентства стратегических инициатив. В феврале 2017 года был назначен врио главы Новгородской области. В том же году был избран (получил 67,99% голосов избирателей) губернатором. 7 февраля 2025 года назначен заместителем министра финансов.

7 июля президент подписал указ об отставке министра транспорта Романа Старовойта. Он занимал этот пост чуть больше года — с мая 2024-го.

До перехода в федеральное правительство Старовойт был главой Курской области. На этот пост его избрали в сентябре 2019 года. Одним из заместителей Старовойта во время работы губернатором был Алексей Смирнов. Последний после перехода Старовойта в федеральное правительство весной 2024 года возглавил регион. При Смирнове произошло вторжение ВСУ в приграничные районы Курской области. В декабре того же года его сняли с поста по собственному желанию (врио губернатора стал Александр Хинштейн), а весной 2025-го задержали, дело против него касается мошенничества, а также растраты бюджетных средств при возведении опорных сооружений на границе с Украиной.

За время работы Старовойта на посту министра транспорта (чуть более года) произошло несколько серьезных инцидентов в транспортной отрасли:

  • В декабре 2024-го в Черном море произошло крушение танкеров, что привело к утечке мазута, последствия которой устраняют до сих пор. Часть черноморского побережья, в том числе пляжи Анапы, до сих пор считаются непригодными для отдыха.
  • В феврале 2025-го в порту Усть-Луга произошел взрыв в иностранном нефтяном танкере Koala, экипаж эвакуировали, а нефтепродукты откачали, утечки удалось избежать. Судно в итоге отправили на ремонт.
  • Накануне отставки Старовойта, 6 июня, Минтранс сообщил об утечке аммиака на танкере «ЭКО ВИЗАРД» в Усть-Луге. В ведомстве ее назвали «незначительной», ликвидацией последствий занимаются аварийные службы терминала, планируется осмотр судна водолазами.

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Роман Старовойт Андрей Никитин Минтранс отставки и назначения правительство
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Роман Старовойт
политик, бывший министр транспорта России
20 января 1972 года
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