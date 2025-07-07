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Самоубийство Старовойта ,  
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Уволенный экс-министр транспорта Роман Старовойт совершил самоубийство

Сюжет
Самоубийство Старовойта
Тело Старовойта с огнестрельным ранением нашли в личном автомобиле в Одинцово. По словам источника РБК, на месте гибели обнаружили наградной пистолет. Экс-министру было 53 года
Роман Старовойт
Роман Старовойт (Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК)

Экс-министр транспорта Роман Старовойт, которого уволили утром 7 июля, покончил с собой, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. Факт самоубийства подтвердил РБК источник, близкий к администрации президента.

Он совершил самоубийство в подмосковном Одинцово. Ранее о том, что Старовойт покончил с собой, сообщали «Известия».

Как уточнили в Следственном комитете, тело бывшего чиновника с огнестрельным ранением было обнаружено в личном автомобиле. Обстоятельства его смерти выясняются. На месте гибели Старовойта был найден наградной пистолет, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

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РБК направил запросы в ФСБ и одинцовское МВД.

Утром 7 июля президент России Владимир Путин освободил Старовойта от должности министра транспорта, в которой тот находился с мая 2024 года. Исполняющим обязанности главы Минтранса назначили его заместителя Андрея Никитина. В Кремле уточняли, что отставка министра не связана с утратой доверия.

До этого (2019–2024 годы) Старовойт был губернатором Курской области. Его на этом посту сменил бывший первый заместитель, глава регионального правительства Алексей Смирнов. Он ушел в отставку в декабре 2024 года на фоне вторжения украинской армии в Курскую область и протестов местных жителей. В апреле 2025-го Смирнова арестовали по делу о хищении и растрате бюджетных средств при строительстве оборонительных сооружений в регионе. Источники РБК ранее утверждали, что задержание Смирнова рано или поздно могло ударить по Старовойту, потому что при нем началось строительство защитных сооружений.

Старовойт родился в Курске 20 января 1972 года. Ему было 53 года.

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Роман Старовойт
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