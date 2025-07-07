Путин уволил Старовойта с поста главы Минтранса
Президент Владимир Путин освободил Романа Старовойта от доджности министра транспорта, указ опубликован на портале правовых актов.
Старовойт — бывший губернатор Курской области. В 2012–2018 годах Старовойт руководил Росавтодором. С 1 по 10 октября 2018 года занимал должность замминистра транспорта. После шести лет во главе Курской области, в мае 2024 года, он был назначен министром транспорта.
На место губернатора Курской области после Старовойта был назначен Алексей Смирнов, он возглавлял область с мая по декабрь 2024 года. В апреле 2025 года Смирнова задержали. Задержание было связано с делом о хищении средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений в Курской области. Позднее в уголовном деле против бывшего губернатора появились пункты о растрате бюджетных средств при возведении опорных сооружений для погранслужбы на границе региона и Украины.
После начала специальной военной операции Старовойт попал в санкционные списки Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Украины и США. Награжден орденами Почета, Александра Невского и Дружбы. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
В феврале 2025 года заместителем Старовойта стал экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
РБК направил запрос в Минтранс.
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