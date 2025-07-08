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Военная операция на Украине ,  
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Глава МИД Турции заявил об ожидании ответа от Киева по встрече с Москвой

Сюжет
Военная операция на Украине
Хакан Фидан&nbsp;
Хакан Фидан  (Фото: Janine Schmitz / IMAGO / Global Look Press)

Турция ждет от Украины ответа на предложение Москвы провести третий раунд переговоров по урегулированию двухстороннего вооруженного конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Хакан Фидан, передает T24.

«Россияне заявили, что готовы к третьему раунду переговоров. Теперь мы ждем ответа украинской стороны, наши контакты с ними продолжаются», — сказал Фидан.

О том, что Москва и Киев согласовывают сроки третьей встречи, заявил накануне, 7 июля, глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что речь должна идти о прочном мире, а не о «паузе».

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Сергей Лавров

Фидан также сказал, что «нет никаких проблем в принципе, что [президент США Дональд] Трамп, [президент России Владимир] Путин, [президент Украины Владимир] Зеленский соберутся вместе под руководством нашего президента». Со слов главы турецкого МИДа, «все, включая Путина, не видят никаких проблем в том, чтобы собраться вместе со своими нынешними коллегами». Вместе с тем российская сторона считает, что «некоторые вещи должны пройти, прежде чем приходить на встречу», отметил Фидан.

Стороны договорятся о новом раунде сразу, как только завершат все процедуры согласования, сообщал в начале июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом каждая из сторон ждет предложения по срокам.

Зеленский говорил, что для установления мира нужна встреча на уровне лидеров Украины и России, и выражал готовность увидеться с Путиным. О желании провести переговоры с Зеленским лично заявлял ранее и Путин. Он тогда сказал, что встреча возможна, «если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку».

Российская и украинская делегации провели две встречи в Стамбуле: первая прошла 16 мая, вторая — 2 июня. Киев передал Москве версию меморандума за несколько дней до второго раунда переговоров, а Россия представила свою уже в Турции.

Российский проект предусматривает в том числе нейтралитет Украины и отказ от вступления в военные союзы, безъядерный статус страны и снятие санкций с России. Согласно документу Украины, Киев прежде всего предлагает установить полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на суше, на море и другое.

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Софья Полковникова
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