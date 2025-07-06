Тихий: Украина участвует в переговорах с Россией, чтобы не допустить обвинений

В МИД Украины назвали две цели на переговорах с Россией

Министерство иностранных дел Украины, Киев (Фото: Friedemann Kohler / dpa / Global Look Press)

Украина ставит перед собой две задачи на переговорах с Россией — вернуть военных из плена и не дать повода для обвинений, что Киев «не хочет мира». Об этом заявил спикер украинского МИДа Георгий Тихий. Его слова приводит «РБК Украина».

По словам Тихого, Киев, участвуя в переговорах, хочет разрешить гуманитарные проблемы и вернуть солдат ВСУ из плена.

«Вторая не менее важная задача политическая и коммуникационная — это не дать никому обвинить Украину в том, что она является стороной, которая не хочет мира. А таких попыток достаточно много в разных кругах, в разных странах, даже странах-союзниках», — сказал Тихий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 июля сообщил, что Россия и Украина договорятся о новом раунде переговоров, как только завершатся все процедуры согласования, при этом каждая сторона ждет предложения по срокам проведения встречи. Ранее Песков заявил, что дата третьего раунда стамбульских переговоров с Украиной определится после того, как стороны завершат обмены пленными.

До этого российская и украинская делегации провели две встречи в Стамбуле: первая прошла 16 мая, вторая — 2 июня.

Киев направил Москве свой вариант меморандума за несколько дней до второго раунда переговоров. Российская сторона представила свою версию документа уже в Турции.

Российский меморандум включает такие пункты, как закрепление нейтрального статуса Украины с отказом от вступления в военные альянсы, принятие Украиной безъядерного статуса и отмену международных санкций против России.

Согласно документу Украины, Киев прежде всего предлагает установить полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на суше и на море. Также Киев хочет получить гарантии безопасности со стороны международного сообщества и настаивает, чтобы территории, которые она утратила с 2014 года, не были признаны российскими на международном уровне.