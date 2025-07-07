Лавров рассказал о подготовке третьего раунда переговоров с Украиной

Сергей Лавров (Фото: МИД России)

Сроки третьего раунда прямых переговоров с Украиной согласовываются, речь должна идти о прочном мире, а не о «паузе». Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

Дипломат напомнил, что переговоры были начаты по инициативе российской стороны.

Сейчас «достигнуты договоренности по ряду гуманитарных вопросов, связанных с обменом удерживаемых гражданских лиц и военнопленных», рассказал министр. В договоренности вошла и передача тяжело раненных и больных, а также молодых солдат возрастом до 25 лет, напомнил Лавров.

Он добавил, что Москве был передан список из 339 детей, потерявших контакт со родителями или законными представителями. Российской стороной готовится встречный список для Киева — в нем десять детей, находящихся на Украине, и восемь — в других государствах Европы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 июля сообщил, что Россия и Украина договорятся о новом раунде переговоров, как только завершатся все процедуры согласования. При этом каждая из сторон ждет предложения по срокам.

Ранее Песков заявил, что дата третьего раунда определится после того, как стороны завершат обмены пленными.

До этого российская и украинская делегации провели две встречи в Стамбуле — 16 мая и 2 июня.