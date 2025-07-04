Лавров раскрыл, какую площадку Россия рассмотрит для переговоров с США

Москва готова рассматривать Саудовскую Аравию в качестве площадки для новых переговоров представителей России и США, заявил Лавров. Именно в Эр-Рияде Москва и Вашингтон встретились в феврале — впервые за три года

Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press

Россия готова рассматривать площадку Саудовской Аравии в случае нового раунда переговоров с представителями США, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

«Мы готовы рассматривать эту гостеприимную, доброжелательную площадку, как мы это уже сделали в феврале. Я исхожу из того, что и мы, и американцы, чувствовали себя предельно комфортно, и если в последующем будут намечаться новые контакты, то по согласованию с Вашингтоном, конечно же, мы будем иметь в виду в том числе и Саудовскую Аравию», — сказал Лавров. Трансляцию пресс-конференции вел МИД России.

Первые за три года переговоры России и США прошли в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля. Лавров напомнил, что тогда российскую делегацию представлял он сам совместно с помощником президента Юрием Ушаковым, а американскую — госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Мы очень неплохо поработали, рассказали о том, как шла эта наша беседа — вполне конкретно, предметно, без отвлечения на какую-то политизацию и идеологизацию», — отметил глава российского МИДа.

Американская сторона также положительно оценила результаты переговоров. Рубио отметил, что Россия полностью готова к тому, чтобы начать «серьезный процесс» для завершения вооруженного конфликта на Украине, а Уиткофф — что США «и представить себе не могли лучшего результата после сессии».

В июне российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев анонсировал новый раунд переговоров. По словам дипломата, он должен был состояться в Москве, так как стороны договорились о переносе встреч в столицы друг друга. Однако позже представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что встреча России и США по дипломатическим «раздражителям» была отменена по инициативе американской стороны. Юрий Ушаков после этого заявил, что вопрос о встрече «подвис».