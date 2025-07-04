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Переговоры России и США ,  
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Лавров раскрыл, какую площадку Россия рассмотрит для переговоров с США

Лавров: рассмотрим Саудовскую Аравию как место для следующих переговоров с США
Сюжет
Переговоры России и США
Москва готова рассматривать Саудовскую Аравию в качестве площадки для новых переговоров представителей России и США, заявил Лавров. Именно в Эр-Рияде Москва и Вашингтон встретились в феврале — впервые за три года
Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press
Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press

Россия готова рассматривать площадку Саудовской Аравии в случае нового раунда переговоров с представителями США, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

«Мы готовы рассматривать эту гостеприимную, доброжелательную площадку, как мы это уже сделали в феврале. Я исхожу из того, что и мы, и американцы, чувствовали себя предельно комфортно, и если в последующем будут намечаться новые контакты, то по согласованию с Вашингтоном, конечно же, мы будем иметь в виду в том числе и Саудовскую Аравию», — сказал Лавров. Трансляцию пресс-конференции вел МИД России.

Первые за три года переговоры России и США прошли в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля. Лавров напомнил, что тогда российскую делегацию представлял он сам совместно с помощником президента Юрием Ушаковым, а американскую — госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Мы очень неплохо поработали, рассказали о том, как шла эта наша беседа — вполне конкретно, предметно, без отвлечения на какую-то политизацию и идеологизацию», — отметил глава российского МИДа.

МИД сообщил об отмене переговоров по «раздражителям» по инициативе США
Политика
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва

Американская сторона также положительно оценила результаты переговоров. Рубио отметил, что Россия полностью готова к тому, чтобы начать «серьезный процесс» для завершения вооруженного конфликта на Украине, а Уиткофф — что США «и представить себе не могли лучшего результата после сессии».

В июне российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев анонсировал новый раунд переговоров. По словам дипломата, он должен был состояться в Москве, так как стороны договорились о переносе встреч в столицы друг друга. Однако позже представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что встреча России и США по дипломатическим «раздражителям» была отменена по инициативе американской стороны. Юрий Ушаков после этого заявил, что вопрос о встрече «подвис».

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Персоны
Милена Костерева
Сергей Лавров Саудовская Аравия Россия США переговоры
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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