Зеленский заявил о необходимости встречи с Путиным

Чтобы добиться мира на Украине, нужна встреча на уровне лидеров, заявил Зеленский. По его словам, только Путин принимает в России решения. Российский президент допускал переговоры с «кем угодно», если у Украины будет желание

Владимир Зеленский (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Для установления мира нужна встреча на уровне лидеров Украины и России, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Он выразил готовность вести переговоры с Владимиром Путиным.

Так Зеленский прокомментировал разговор между Трампом и Путиным, который завершился менее часа назад. «Я не знаю, я не уверен, что у них много общих идей, общих тем для разговора, потому что они разные люди. И я думаю, что в России только Путин реально принимает решения. Поэтому нам нужна встреча на уровне лидеров, если мы действительно хотим мира», — сказал Зеленский на брифинге в Дании. Его слова приводит «Суспiльне».

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина изначально поддерживала идею Трампа по безусловному прекращению огня. По его словам, Киев остается открытым к любому формату переговоров.

Ранее украинский президент допускал, что, если Москва не согласится на двусторонние переговоры, встреча может пройти при участии американского президента. В Кремле отмечали, что встреча Путина и Зеленского возможна «именно как результат работы» и при достижении определенных договоренностей российской и украинской делегаций.

Владимир Путин и Владимир Зеленский первый и единственный раз встречались на саммите в «нормандском формате» в Париже 9 декабря 2019 года. Их встреча продлилась более часа. Сначала президенты говорили в присутствии делегации, затем пообщались один на один.

Осенью 2022 года, после присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин. Позже украинский президент заявил, что этот запрет на него не распространяется. Путин в конце января говорил, что вести переговоры Россия готова с «кем угодно», если у Украины будет такое желание, но Зеленский, по его мнению, «в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать».