Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским

Встреча с Зеленским возможна на завершающем этапе, чтобы «не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку», сказал Путин

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Президент России Владимир Путин заявил о готовности встретиться «со всеми, в том числе» и с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума. РБК ведет трансляцию встречи.

«Вопрос не в этом. Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры — ради бога, пускай это будет Зеленский. Вопрос не в этом, вопрос в том, кто будет подписывать документ. Послушайте, я же ничего не придумал. В пропагандистском плане можно говорить все, что угодно о легитимности действующих властей, но нам же важно при решении серьезных вопросов не пропагандистская составляющая, а юридическая», — добавил Путин.

По украинской Конституции президент избирается на пять лет, «способов продления полномочий не существует, даже в условиях военного положения», продолжил Путин. С его слов, при военном положении продлеваются полномочия только Верховной рады.

«Там написано, что в условиях военного положения выборы не проводятся, это правда. Но нигде не написано, что пролонгируются права президента. Нет, всё! По конституционному устройству, Украина это не парламентская и не президентская республика, а президентско-парламентская. Что это означает: это означает, что все органы власти формируются президентом», — сказал Путин и добавил, что если глава государства не легитимен, то «вся система власти становится не легитимной».

России все равно, кто ведет переговоры, «даже если это действующий глава режима», заверил Путин. Встреча возможна, «если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку».

«Но точку надо, подпись должна стоять легитимных властей. Иначе, знаете, придет следующий и выбросит это все в помойку! Ну так же нельзя, мы же серьезные вопросы решаем», — подчеркнул президент России.

Зеленский в конце мая предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и американским президентом Дональдом Трампом. «Если Путину неудобна двусторонняя встреча или все хотят, чтобы встреча была трехсторонней, я не против. Я готов к любому формату», — сказал он.