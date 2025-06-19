 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским

Сюжет
Военная операция на Украине
Встреча с Зеленским возможна на завершающем этапе, чтобы «не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку», сказал Путин

Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским
Video

Президент России Владимир Путин заявил о готовности встретиться «со всеми, в том числе» и с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума. РБК ведет трансляцию встречи.

«Вопрос не в этом. Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры — ради бога, пускай это будет Зеленский. Вопрос не в этом, вопрос в том, кто будет подписывать документ. Послушайте, я же ничего не придумал. В пропагандистском плане можно говорить все, что угодно о легитимности действующих властей, но нам же важно при решении серьезных вопросов не пропагандистская составляющая, а юридическая», — добавил Путин.

По украинской Конституции президент избирается на пять лет, «способов продления полномочий не существует, даже в условиях военного положения», продолжил Путин. С его слов, при военном положении продлеваются полномочия только Верховной рады.

«Там написано, что в условиях военного положения выборы не проводятся, это правда. Но нигде не написано, что пролонгируются права президента. Нет, всё! По конституционному устройству, Украина это не парламентская и не президентская республика, а президентско-парламентская. Что это означает: это означает, что все органы власти формируются президентом», — сказал Путин и добавил, что если глава государства не легитимен, то «вся система власти становится не легитимной».

Путин назвал возможные сроки новой встречи делегаций России и Украины
Политика
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

России все равно, кто ведет переговоры, «даже если это действующий глава режима», заверил Путин. Встреча возможна, «если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку».

«Но точку надо, подпись должна стоять легитимных властей. Иначе, знаете, придет следующий и выбросит это все в помойку! Ну так же нельзя, мы же серьезные вопросы решаем», — подчеркнул президент России.

Зеленский в конце мая предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и американским президентом Дональдом Трампом. «Если Путину неудобна двусторонняя встреча или все хотят, чтобы встреча была трехсторонней, я не против. Я готов к любому формату», — сказал он.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Задержанного в Ереване российского бизнесмена Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти

Politico: Трамп выступил против снижения потолка на российскую нефть

Семерых мужчин обвинили в крупнейшей краже ювелирных изделий в истории США

АвтоВАЗ представил свой первый кроссовер на ПМЭФ

Глава «Ростелекома» призвал не пускать обратно ушедшие из России компании

Дмитриев рассказал о последствиях антироссийских санкций

Трамп допустил удары США по ядерным объектам Ирана

Трамп рассказал о беседе с Путиным

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Путин Владимир Зеленский Украина
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Путин согласился с Трампом, что при нем конфликта с Украиной бы не было
Политика
МИД сообщил об отмене переговоров по «раздражителям» по инициативе США
Политика
Путин усомнился в роли Германии как посредника по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 90,31 (-0,45) Инвестиции, 18 июн, 19:37 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 78,72 (0) Инвестиции, 18 июн, 19:37
Дуров рассказал, как не ответил Макрону в Telegram Политика, 01:36
Путин назвал полезной возможную встречу с Трампом Политика, 01:30
Путин заявил, что ситуация для Киева будет ухудшаться Политика, 01:29
ОАК и Минобороны доведут цены госконтрактов на самолеты «до реальных» Бизнес, 01:12
Путин назвал возможные сроки новой встречи делегаций России и Украины Политика, 01:07
Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским⁠ Политика, 00:50
Путин согласился с Трампом, что при нем конфликта с Украиной бы не было Политика, 00:45
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Путин назвал невероятной ложью заявления о планах России напасть на НАТО Политика, 00:44
Путин объяснил, почему не видит угрозы в перевооружении НАТО Политика, 00:30
WSJ узнала, что Трамп одобрил план нападения на Иран Политика, 00:22
Путин назвал возможный выход из конфликта Ирана и Израиля Политика, 00:07
Путин усомнился в роли Германии как посредника по Украине Политика, 00:02
Путин раскрыл, кто в его семье говорит по-китайски Политика, 00:01
Глава ОАК — РБК: «У нас в стране все разбираются в футболе и авиации» Бизнес, 00:00