На подлете к Москве сбили беспилотник
Средства противовоздушной обороны сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил он.
Спустя 25 минут глава города рассказал о еще одном сбитом беспилотнике.
Утром 5 июля московский мэр сообщил о перехвате двух беспилотников, которые летели в сторону столицы. Ночью в регионе сбили один БПЛА. Всего Минобороны отчиталось о 94 уничтоженных над Россией дронах. В Чувашии сообщили об ударе по АО «ВНИИР», на котором приостановили производство после предыдущей атаки в июне. В Энгельсе и Саратове повреждения получили жилые дома.
С 6:00 до 8:00 мск военные сбили 12 БПЛА — восемь из них уничтожили над Брянской областью. Еще 12 беспилотников перехватили с 9:40 по 11:50 мск.
В период с 11:50 до 13:50 мск в России сбили 15 дронов, большинство из них также перехватили в Брянской области.
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