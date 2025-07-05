Собянин заявил об уничтожении летевших на Москву дронов

Собянин заявил об уничтожении двух летевших на Москву дронов

Силами ПВО нейтрализованы два беспилотника, которые летели в направлении Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

Ночью, как ранее отчиталось Минобороны, над Московским регионом был сбит один БПЛА. Всего было сбито 94 дрона в 15 субъектах. Кроме того, еще 12 беспилотников сбили в трех областях с 6:00 до 8:00.

Прошлой ночью, с 3 на 4 июля, дроны атаковали подмосковный Сергиев Посад. Мэр города Оксана Ероханова заявила о четырех взрывах в районе микрорайона Звездочка. Там была повреждена подстанция, в результате без света остались жители и этой части города, и соседнего района Рабочий поселок. Без электроснабжения остались 42 тыс. человек. Днем подачу энергии восстановили.

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