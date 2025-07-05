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Военная операция на Украине ,  
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Дроны ВСУ нанесли удар по двум зданиям в Чувашии

Сюжет
Военная операция на Украине

В Чувашии украинские дроны нанесли удар по крыше пустующего здания и повредили строящийся склад, сообщил глава региона Олег Николаев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что один беспилотник упал на крышу АО «ВНИИР», на котором приостановили производство после предыдущей атаки в июне. Второй подвергшийся атаке объект — склад на Лапсарском проезде.

Николаев отметил, что жертв и пострадавших нет. «Благодаря слаженной работе экстренных служб удалось избежать жертв и пострадавших», — написал он.

АО «ВНИИР» — «Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения» в Чебоксарах, российская компания, которая объединяет несколько электротехнических и машиностроительных предприятий.

МЧС сообщило об ударе дронов по Чебоксарам
Политика

Ранее МЧС в своем приложении сообщило, что по Чебоксарам ударили беспилотники. Местных жителей призвали сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности.

Два беспилотника упали на чебоксарском АО «ВНИИР» 9 июня. После этого было принято решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности сотрудников. Тогда же еще два дрона упали в полях Чебоксарского и Красноармейского районов.

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Полина Дуганова
Чувашия дроны ВСУ
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