Дроны ВСУ нанесли удар по двум зданиям в Чувашии

В Чувашии украинские дроны нанесли удар по крыше пустующего здания и повредили строящийся склад, сообщил глава региона Олег Николаев в своем телеграм-канале.



Он уточнил, что один беспилотник упал на крышу АО «ВНИИР», на котором приостановили производство после предыдущей атаки в июне. Второй подвергшийся атаке объект — склад на Лапсарском проезде.

Николаев отметил, что жертв и пострадавших нет. «Благодаря слаженной работе экстренных служб удалось избежать жертв и пострадавших», — написал он.

АО «ВНИИР» — «Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения» в Чебоксарах, российская компания, которая объединяет несколько электротехнических и машиностроительных предприятий.

Ранее МЧС в своем приложении сообщило, что по Чебоксарам ударили беспилотники. Местных жителей призвали сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности.

Два беспилотника упали на чебоксарском АО «ВНИИР» 9 июня. После этого было принято решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности сотрудников. Тогда же еще два дрона упали в полях Чебоксарского и Красноармейского районов.