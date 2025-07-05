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Военная операция на Украине ,  
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В России за два часа сбили 15 дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над российскими регионами 15 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два часа, сообщили в пресс-службе Минобороны.

БПЛА уничтожили с период с 11:50 до 13:50 мск, уточнили в ведомстве.

11 дронов сбили над Брянской областью, три — в Смоленской области и еще один — в Белгородской.

Над 15 регионами России уничтожили почти сотню дронов
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Фото:Анатолий Степанов / Reuters

В ночь на 5 июля силы ПВО перехватили 94 дрона над 15 регионами страны. Большинство сбили над Воронежской областью. В Чувашии дроны нанесли удар по крыше пустого здания и повредили строящийся склад. По словам главы региона Олега Николаева, один беспилотник упал на крышу АО «ВНИИР», на котором приостановили производство после предыдущей атаки в июне.

В Энгельсе и Саратове повреждения получили жилые дома.

Позднее за два часа, с 6:00 до 8:00 мск, военные сбили 12 БПЛА — восемь из них уничтожили над Брянской областью. Еще два дрона сбили над территорией Рязанской области, по одному — над Орловской и Новгородской областями. Затем были уничтожены шесть дронов, в том числе над Московским регионом, Нижегородской и Смоленской областями. Об отражении атаки дронов на Москву сообщал и мэр Сергей Собянин.

В период с 9:40 до 11:00 мск дроны сбивали над Брянской, Смоленской и Калужской областями — всего их было уничтожено 12.

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Дарья Беспалько
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