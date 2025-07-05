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Военная операция на Украине ,  
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Над 15 регионами России уничтожили почти сотню дронов

Минобороны: над 15 регионами России уничтожили 94 беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине
Силы ПВО в ночь на 5 июня сбили 94 дрона над 15 регионами России. Больше всех БПЛА — 34 — было перехвачено над Воронежской областью. В Энгельсе и Саратове ущерб получили жилые дома, в Чувашии дрон ударил по крыше АО «ВНИИР»

Прошедшей ночью над российскими регионами было сбито 94 дрона, сообщило Минобороны.

Больше всего беспилотников уничтожили над Воронежской областью — 34. Остальные уничтожены еще в 14 субъектах.

Так, над Брянской областью силы ПВО перехватили одиннадцать БПЛА, над Белгородской и Саратовской — по девять беспилотников. Восемь дронов были сбиты над Новгородской областью, шесть — над Курской. По три БПЛА уничтожили над Ленинградской и Орловской областями, по два — над Ростовской, Смоленской, Рязанской и Чувашией, по одному — над Пензенской и Тульской, а также Московским регионом.

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Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Глава Саратовской области Роман Бусаргин ночью сообщал о повреждении дронами жилых домов в Энгельсе и Саратове.

Кроме того, глава Чувашии Олег Николаев отчитывался, что дроны нанесли удар по крыше пустующего здания и повредили строящийся склад. Он уточнил, что один беспилотник упал на крышу АО «ВНИИР», на котором приостановили производство после предыдущей атаки в июне. МЧС сообщало, что БПЛА ударили также по Чебоксарам.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил утром об отсутствии данных о пострадавших. Он отметил, что из-за падения обломков дронов в одном из муниципалитетов произошел обрыв ЛЭП, но электроснабжение уже восстановили. Кроме того, была повреждена крыша частного дома и гаража.

Глава Рязанской области Павел Малков в свою очередь отчитался, что в Рязанском районе обломки БПЛА упали во двор частного дома, никто не пострадал. Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил утром об отсутствии пострадавших и разрушений в регионе в результате атаки дронов.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Софья Полковникова
Минобороны Военная операция на Украине беспилотники
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