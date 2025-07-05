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Военная операция на Украине ,  
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ПВО сбила дроны над Рязанской, Орловской и Новгородской областями

Минобороны: силы ПВО сбили 12 украинских дронов за два часа
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Военная операция на Украине

Российские силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщило Минобороны. В ведомстве уточнили, что аппараты были сбиты в период с 6:00 до 8:00 мск.

Восемь беспилотников уничтожили над Брянской областью. Два дрона сбили над территорией Рязанской области, по одному — над Орловской и Новгородской областями.

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что нет ни пострадавших, ни разрушений. О таких же данных по Рязанской области сообщил губернатор Павел Малков.

Ранее Минобороны сообщило о перехвате силами ПВО около сотни беспилотников за ночь над 15 регионами России. Среди них были также Брянская, Рязанская, Орловская области. Малков отчитывался, что в Рязанском районе обломки дрона упали во двор частного дома, но никто не пострадал.

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Теги
Софья Полковникова
Орловская область Рязанская область Новгородская область дроны беспилотники Минобороны
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