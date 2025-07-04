Bloomberg узнал об эвакуации сотрудников МАГАТЭ из Ирана

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Фото: Max Slovencik / EPA / ТАСС)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отозвало своих последних инспекторов из Ирана, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на анонимного западного дипломата.

«Последние специалисты Международного агентства по атомной энергии были благополучно вывезены из Тегерана в агентство, базирующееся в Вене», — говорится в публикации. Издание отмечает, что аналогичных случаев за последние 20 лет не происходило.

По данным агентства, в стране работали 274 специалиста, которые проверяли местонахождение 409 кг обогащенного урана. За 2024 год они провели почти 500 инспекций.

МАГАТЭ — это международная организация, которая развивает и контролирует научное и техническое сотрудничество в ядерной сфере. Создано в 1957 году. Входит в систему Организации Объединенных Наций (ООН), но является независимой структурой — партнером подразделений ООН.

2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.

25 июня 2025 года приостановку сотрудничества одобрил парламент страны. Также в Иране заявили, что больше не будут допускать главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси на свои ядерные объекты.