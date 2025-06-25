Парламент Ирана одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ
Парламент Ирана одобрил приостановку сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Nour News.
Теперь ее сотрудники не имеют права въезжать в страну для проведения инспекций, пока «не гарантируется безопасность ядерных объектов и мирной ядерной деятельности страны».
Решение парламента должен одобрить Высший совет национальной безопасности Ирана.
Глава МИД России Сергей Лавров накануне отмечал, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в докладе о ситуации в Иране использовал «двусмысленно негативные формулировки». «Европейцы заняли чисто имперскую неоколониальную позицию. В штаб-квартире МАГАТЭ, когда вот туда выносился доклад Гросси, они активно обрабатывали его, чтобы он максимально двусмысленно негативные формулировки заложил в свою бумагу. Что он и сделал. И через несколько дней Израиль нанес свои удары», — сказал Лавров.
МАГАТЭ создано в 1957 году. Оно входит в систему ООН, но является независимой структурой — партнером подразделений всемирной организации.
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