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Война Израиля и Ирана ,  
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Трамп заявил, что власти Ирана хотят переговоров с ним

Сюжет
Война Израиля и Ирана

Иран хочет провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, и время для этого пришло. Об этом заявил сам Трамп на военной базе Эндрюс под Вашингтоном журналистам в ответ на вопрос о переговорах с Ираном. Видео с ремарками президента США опубликовано на канале Белого дома в YouTube.

«Иран хочет говорить, и, я думаю, они хотели бы говорить со мной. И пришло время им это сделать. Мы не хотим причинить им вред, мы хотим позволить им снова стать страной», — сказал Трамп.

Он также назвал своего спецпосланника Стива Уиткоффа, который вел диалог с Ираном, «прекрасным переговорщиком».

Газета The Jerusalem Post 30 июня со ссылкой на источник сообщала, что высокопоставленные иранские чиновники ожидают «зеленого света» от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, чтобы начать переговоры с США.

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Журналист Axios Барак Равид ранее сообщал, что во время обмена ударами Ирана и Израиля Хаменеи заблокировал переговоры между главой иранского МИДа Аббасом Арагчи и Уиткоффом. По данным Равида, это в итоге привело к решению президента США Дональда Трампа нанести удар по иранским ядерным объектам в ночь на 22 июня.

О переговорах Арагчи и Уиткоффа после начала израильских ударов ранее сообщал Reuters. По информации агентства, Иран дал понять, что готов вернуться к обсуждению ядерной сделки, но при условии, что Израиль прекратит атаки. До начала израильской операции Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров о новой ядерной сделке при посредничестве Омана.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля подписал указ о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). В госдепартаменте США назвал это решение «неприемлемым» и потребовали немедленно возобновить сотрудничество.

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Евгений Вахляев
Дональд Трамп США Иран Иранская ядерная программа
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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