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Война Израиля и Ирана ,  
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Иран решил больше не пускать главу МАГАТЭ на свои ядерные объекты

Иран решил больше не пускать главу МАГАТЭ Гросси на свои ядерные объекты
Сюжет
Война Израиля и Ирана
МАГАТЭ и Иран сотрудничали с 1974 года после присоединения страны к ДНЯО. Инспекторы агентства могли посещать ядерные объекты с инспекциями. 25 июня Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ — не в первый раз за последние годы
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Lisa Leutner / Reuters)

Иран больше не будет допускать главу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на свои ядерные объекты, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хажи Бабаи, передает Mehr.

Он добавил, что Тегеран также не согласится на установку камер видеонаблюдения на этих объектах.

«Недавняя 12-дневная война — это продолжение 47-летней вражды, которую ведут США против иранского народа. Суть этой вражды не в ракетах или ядерной программе — она направлена против народа Ирана», — считает Хажи Бабаи.

Он предупредил, что чем больше «враги» Ирана будут нагнетать обстановку, «тем мощнее будет ответ».

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Фото:Maxar Technologies / Reuters

Парламент Ирана 25 июня одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ. Сотрудники агентства лишились права въезжать в республику для проведения инспекций, пока «не гарантируется безопасность ядерных объектов и мирной ядерной деятельности страны».

Ядерная программа Ирана стала развиваться в 1950-х при поддержке Запада. В 1970-м Тегеран ратифицировал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и в 1974-м подписал всеобъемлющее соглашение о гарантиях МАГАТЭ, согласно которым агентство собирает сведения о ядерных объектах страны, инспектирует их и на основе этих данных подтверждает мирный характер ядерной программы. С победой исламской революции в 1979 году программа была остановлена, но потом разработки возобновились. В 1990-х Иран впервые обвинили в намерении создать ядерное оружие.

В 2003-м МАГАТЭ нашло признаки обогащения урана республикой, Тегеран признал, что вел незадекларированную деятельность. Тогда был подписан дополнительный протокол к ДНЯО, Иран объявил о приостановке программы обогащения урана по рекомендациям МАГАТЭ, но в 2005-м возобновил ее. Год спустя агентство обвинило Иран в отказе от сотрудничества и против страны были введены санкции.

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Рафаэль Гросси

В 2015-м Тегеран и западные страны заключили «ядерную сделку» — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД): республика обязалась не обогащать уран в обмен на снятие санкций. В 2018-м США вышли из сделки, год спустя Иран возобновил ядерные разработки, и с 2021-го республика перестала соблюдать некоторые соглашения с МАГАТЭ, пускать его сотрудников на объекты, в то же время проводя обогащение до уровней, близких к оружейным. Перед началом 12-дневной войны США и Иран вели новые переговоры о ядерной сделке, но безуспешно.

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