Иран решил больше не пускать главу МАГАТЭ на свои ядерные объекты
Иран больше не будет допускать главу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на свои ядерные объекты, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хажи Бабаи, передает Mehr.
Он добавил, что Тегеран также не согласится на установку камер видеонаблюдения на этих объектах.
«Недавняя 12-дневная война — это продолжение 47-летней вражды, которую ведут США против иранского народа. Суть этой вражды не в ракетах или ядерной программе — она направлена против народа Ирана», — считает Хажи Бабаи.
Он предупредил, что чем больше «враги» Ирана будут нагнетать обстановку, «тем мощнее будет ответ».
Парламент Ирана 25 июня одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ. Сотрудники агентства лишились права въезжать в республику для проведения инспекций, пока «не гарантируется безопасность ядерных объектов и мирной ядерной деятельности страны».
Ядерная программа Ирана стала развиваться в 1950-х при поддержке Запада. В 1970-м Тегеран ратифицировал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и в 1974-м подписал всеобъемлющее соглашение о гарантиях МАГАТЭ, согласно которым агентство собирает сведения о ядерных объектах страны, инспектирует их и на основе этих данных подтверждает мирный характер ядерной программы. С победой исламской революции в 1979 году программа была остановлена, но потом разработки возобновились. В 1990-х Иран впервые обвинили в намерении создать ядерное оружие.
В 2003-м МАГАТЭ нашло признаки обогащения урана республикой, Тегеран признал, что вел незадекларированную деятельность. Тогда был подписан дополнительный протокол к ДНЯО, Иран объявил о приостановке программы обогащения урана по рекомендациям МАГАТЭ, но в 2005-м возобновил ее. Год спустя агентство обвинило Иран в отказе от сотрудничества и против страны были введены санкции.
В 2015-м Тегеран и западные страны заключили «ядерную сделку» — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД): республика обязалась не обогащать уран в обмен на снятие санкций. В 2018-м США вышли из сделки, год спустя Иран возобновил ядерные разработки, и с 2021-го республика перестала соблюдать некоторые соглашения с МАГАТЭ, пускать его сотрудников на объекты, в то же время проводя обогащение до уровней, близких к оружейным. Перед началом 12-дневной войны США и Иран вели новые переговоры о ядерной сделке, но безуспешно.
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