Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ

МАГАТЭ могло проводить инспекции на ядерных объектах Ирана, но после операции Израиля республика решила временно прекратить сотрудничество. Тегеран также заявил, что не будет пускать главу агентства Гросси на свои объекты

Масуд Пезешкиан (Фото: Majid Saeedi / Getty Images)

Президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), передает агентство Tasnim.

25 июня приостановку сотрудничества одобрил парламент страны. Это произошло на следующий день после того, как завершилась 12-дневная война Ирана с Израилем, начатая, по утверждению последнего, из-за близости исламской республики к созданию ядерного оружия.

Как заявил затем вице-спикер парламента Хамид Реза Хажи Бабаи, Иран больше не собирается пускать на свои ядерные объекты главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси, а также не согласится на установку камер видеонаблюдения на этих объектах.

Гросси отмечал, что в ходе конфликта иранским ядерным объектам был нанесен ущерб, но Тегеран способен восстановить процессы обогащения урана в течение нескольких месяцев.

В 1970-м Тегеран ратифицировал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и в 1974-м подписал всеобъемлющее соглашение о гарантиях МАГАТЭ, согласно которым агентство собирает сведения о ядерных объектах страны, инспектирует их и на основе этих данных подтверждает мирный характер ядерной программы. С победой исламской революции в 1979 году программа была остановлена, но потом разработки возобновились. В 1990-х Иран впервые обвинили в намерении создать ядерное оружие.

В 2003-м МАГАТЭ нашло признаки обогащения урана республикой, Тегеран признал, что вел незадекларированную деятельность. Тогда был подписан дополнительный протокол к ДНЯО, Иран объявил о приостановке программы обогащения урана по рекомендациям МАГАТЭ, но в 2005-м возобновил ее. Год спустя агентство обвинило Иран в отказе от сотрудничества, и против страны были введены первые санкции.

Вслед за этим Тегеран и западные страны попытались заключить соглашение насчет ядерной программы. Документ под названием Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД или просто «ядерная сделка») был подписан в 2015-м. Договор предполагал отказ республику от обогащения урана в обмен на снятие санкций. В 2018-м США вышли из сделки, год спустя Иран возобновил ядерные разработки.

С 2021-го Тегеран перестала соблюдать некоторые соглашения с МАГАТЭ, пускать его сотрудников на объекты, в то же время проводя обогащение до уровней, близких к оружейным. Перед началом 12-дневной войны США и Иран вели новые переговоры о ядерной сделке, но безуспешно.