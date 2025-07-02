Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ
Президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), передает агентство Tasnim.
25 июня приостановку сотрудничества одобрил парламент страны. Это произошло на следующий день после того, как завершилась 12-дневная война Ирана с Израилем, начатая, по утверждению последнего, из-за близости исламской республики к созданию ядерного оружия.
Как заявил затем вице-спикер парламента Хамид Реза Хажи Бабаи, Иран больше не собирается пускать на свои ядерные объекты главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси, а также не согласится на установку камер видеонаблюдения на этих объектах.
Гросси отмечал, что в ходе конфликта иранским ядерным объектам был нанесен ущерб, но Тегеран способен восстановить процессы обогащения урана в течение нескольких месяцев.
В 1970-м Тегеран ратифицировал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и в 1974-м подписал всеобъемлющее соглашение о гарантиях МАГАТЭ, согласно которым агентство собирает сведения о ядерных объектах страны, инспектирует их и на основе этих данных подтверждает мирный характер ядерной программы. С победой исламской революции в 1979 году программа была остановлена, но потом разработки возобновились. В 1990-х Иран впервые обвинили в намерении создать ядерное оружие.
В 2003-м МАГАТЭ нашло признаки обогащения урана республикой, Тегеран признал, что вел незадекларированную деятельность. Тогда был подписан дополнительный протокол к ДНЯО, Иран объявил о приостановке программы обогащения урана по рекомендациям МАГАТЭ, но в 2005-м возобновил ее. Год спустя агентство обвинило Иран в отказе от сотрудничества, и против страны были введены первые санкции.
Вслед за этим Тегеран и западные страны попытались заключить соглашение насчет ядерной программы. Документ под названием Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД или просто «ядерная сделка») был подписан в 2015-м. Договор предполагал отказ республику от обогащения урана в обмен на снятие санкций. В 2018-м США вышли из сделки, год спустя Иран возобновил ядерные разработки.
С 2021-го Тегеран перестала соблюдать некоторые соглашения с МАГАТЭ, пускать его сотрудников на объекты, в то же время проводя обогащение до уровней, близких к оружейным. Перед началом 12-дневной войны США и Иран вели новые переговоры о ядерной сделке, но безуспешно.
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