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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве снова прозвучали взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В Киеве раздались взрывы, сработали средства ПВО, написал мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

Позднее глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о пожарах в Соломенском районе города.

До этого Кличко уже заявлял о взрывах в городе на левом берегу Днепра вечером 3 июля. 

Около полуночи на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. На 1:00 она действовала на востоке и в центральной части страны.

В центре Луганска прогремел взрыв
Политика
Фото:соцсети

Вечером 3 июля о взрывах также сообщал мэр Одессы Геннадий Труханов. 

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Евгений Вахляев
Военная операция на Украине Украина Киев взрывы
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