В Киеве снова прозвучали взрывы

В Киеве раздались взрывы, сработали средства ПВО, написал мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.



Позднее глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о пожарах в Соломенском районе города.



До этого Кличко уже заявлял о взрывах в городе на левом берегу Днепра вечером 3 июля.

Около полуночи на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. На 1:00 она действовала на востоке и в центральной части страны.

Вечером 3 июля о взрывах также сообщал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.