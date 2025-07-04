В Киеве снова прозвучали взрывы
В Киеве раздались взрывы, сработали средства ПВО, написал мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
Позднее глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о пожарах в Соломенском районе города.
До этого Кличко уже заявлял о взрывах в городе на левом берегу Днепра вечером 3 июля.
Около полуночи на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. На 1:00 она действовала на востоке и в центральной части страны.
Вечером 3 июля о взрывах также сообщал мэр Одессы Геннадий Труханов.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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