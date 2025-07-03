Мэр Одессы заявил о взрыве в городе
В Одессе погремел взрыв, заявил мэр города Геннадий Труханов в своем телеграм-канале.
В 17:22 он сообщил, что в Одесской области объявили воздушную тревогу. В 17:25 он написал о том, что в регионе раздался взрыв, 15 минут спустя — об отбое воздушной тревоги.
О взрыве также сообщила «Страна.ua» в своем телеграм-канале. По информации издания, атаке, предположительно, подвергся порт.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее, 30 июня, в Одессе, как сообщила «Страна.ua», после взрыва начался пожар. Издание со ссылкой на местные паблики уточнило, что возгорание началось в районе Совиньона.
До этого, 28 июня, Труханов также заявил о взрывах в городе.
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