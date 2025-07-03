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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Одессы заявил о взрыве в городе

Сюжет
Военная операция на Украине
Люди в бомбоубежище
Люди в бомбоубежище (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

В Одессе погремел взрыв, заявил мэр города Геннадий Труханов в своем телеграм-канале.

В 17:22 он сообщил, что в Одесской области объявили воздушную тревогу. В 17:25 он написал о том, что в регионе раздался взрыв, 15 минут спустя — об отбое воздушной тревоги.

О взрыве также сообщила «Страна.ua» в своем телеграм-канале. По информации издания, атаке, предположительно, подвергся порт.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе
Общество

Ранее, 30 июня, в Одессе, как сообщила «Страна.ua», после взрыва начался пожар. Издание со ссылкой на местные паблики уточнило, что возгорание началось в районе Совиньона.

До этого, 28 июня, Труханов также заявил о взрывах в городе.

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Теги
Полина Дуганова
Одесса взрыв Украина Военная операция на Украине Геннадий Труханов
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