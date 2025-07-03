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Военная операция на Украине ,  
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В центре Луганска прогремел взрыв

Человек погиб при взрыве в Луганске
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: соцсети
Фото: соцсети

В Луганске, на улице Тараса Шевченко, произошел взрыв, сообщает Луганскинформцентр со ссылкой на очевидцев.

«В Луганске громко. Уточняем информацию», — говорится в сообщении агентства в 11:54 мск.

В телеграм-канале также опубликовано видео, которое обозначено как снятое на месте прилета. На кадрах у трехэтажного здания частично разрушены проем входной двери и крыльцо. Рядом на тротуаре лежит человек, над ним склонились прохожие.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы уточняет, что при взрыве погиб один человек. Об этом также информирует «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

«По предварительным данным, один человек погиб и еще трое пострадали — один из них находится в тяжелом состоянии» — сообщила пресс-служба правительства ЛНР. Там добавили, что силовые структуры уточняют все обстоятельства произошедшего.

В Луганске возник пожар на фоне атаки украинских дронов
Политика
Фото:Владислав Шатило / РБК

В ночь на 1 июля ВСУ провели массированную атаку БПЛА по ЛНР. Средства ПВО сбили 35 украинских дронов. Обломки некоторых из них упали на территорию нефтебазы и частный сектор, сообщили после атаки региональные власти. По их информации, были повреждены 11 частных домов, несколько автомобилей, два человека пострадали.

В ночь на 2 июля ВСУ ударили по ЛНР ракетами Storm Shadow. Они были сбиты силами ПВО, обломки упали вблизи села Ореховка.

Утром 2 июля разведывательный беспилотник влетел в окно строительного магазина в Луганске, но не взорвался, обошлось без жертв. Саперы разминировали упавший дрон.

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Военная операция на Украине Луганск БПЛА обстрел Storm Shadow
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