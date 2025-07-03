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Военная операция на Украине ,  
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После взрыва в Полтаве загорелось здание ТЦК

Сюжет
Военная операция на Украине
В здании полтавского военкомата возник пожар. По данным главы военной администрации, предварительно, погибли два человека
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Здание полтавского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (аналог военкомата на Украине) пострадало после взрывов в городе, сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в телеграм-канале.

В здании возник пожар, также загорелся рядом стоящий частный жилой дом, уточнила пресс-служба. Кроме того, есть погибшие и раненые.

По данным врио руководителя Полтавской областной военной администрации Владимира Когута, предварительно, погибли два человека, еще 11 пострадали.

В Полтаве прогремел взрыв
Политика
Фото:Ed Ram / Getty Images

Взрыв прогремел в районе 8:00 на фоне продолжающейся воздушной тревоги, сообщила ранее «Полтавщина» со ссылкой на Когута и секретаря Полтавского городского совета Катерину Ямщикову. Как уточнили Сухопутные войска, взрыв произошел в 9:00 (совпадает с московским временем).

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Полина Харчевникова
Полтава взрыв военкомат Украина пожар
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