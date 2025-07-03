После взрыва в Полтаве загорелось здание ТЦК
Здание полтавского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (аналог военкомата на Украине) пострадало после взрывов в городе, сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в телеграм-канале.
В здании возник пожар, также загорелся рядом стоящий частный жилой дом, уточнила пресс-служба. Кроме того, есть погибшие и раненые.
По данным врио руководителя Полтавской областной военной администрации Владимира Когута, предварительно, погибли два человека, еще 11 пострадали.
Взрыв прогремел в районе 8:00 на фоне продолжающейся воздушной тревоги, сообщила ранее «Полтавщина» со ссылкой на Когута и секретаря Полтавского городского совета Катерину Ямщикову. Как уточнили Сухопутные войска, взрыв произошел в 9:00 (совпадает с московским временем).
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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