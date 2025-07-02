На трассе близ Житомира прогремели взрывы

Глава ОВА Бунечко: на трассе близ Житомира прогремели два взрыва

Глава областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что по меньшей мере два человека погибли, еще 15 пострадали

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На трассе близ Житомира произошло два взрыва, сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко.

Два человека погибли, еще 15 пострадали. Повреждены частные дома, сказал Бунечко.

«В связи с произошедшим на 126-м километре автодороги М-06 Киев — Чоп (вблизи села Березина, Житомирской области) движение в обоих направлениях перекрыто», — рассказал он.

«Суспільне» сначала сообщил, что взрыв произошел на заправке на окраине Житомира, потом уточнил, что АЗС получила повреждения, но центр взрыва устанавливается. В то же время глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский сказал телеканалу, что взрыв мог произойти на складе промышленного предприятия в селе Березина.

Житомирский областной центр контроля и профилактики болезней после взрывов призвал жителей закрыть окна и воздержаться от пребывания на улице, пишет «Страна.ua».