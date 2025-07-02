На трассе близ Житомира прогремели взрывы
На трассе близ Житомира произошло два взрыва, сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко.
Два человека погибли, еще 15 пострадали. Повреждены частные дома, сказал Бунечко.
«В связи с произошедшим на 126-м километре автодороги М-06 Киев — Чоп (вблизи села Березина, Житомирской области) движение в обоих направлениях перекрыто», — рассказал он.
«Суспільне» сначала сообщил, что взрыв произошел на заправке на окраине Житомира, потом уточнил, что АЗС получила повреждения, но центр взрыва устанавливается. В то же время глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский сказал телеканалу, что взрыв мог произойти на складе промышленного предприятия в селе Березина.
Житомирский областной центр контроля и профилактики болезней после взрывов призвал жителей закрыть окна и воздержаться от пребывания на улице, пишет «Страна.ua».
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