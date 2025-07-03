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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны сработали в Киеве во время воздушной тревоги, сообщила городская военная администрация в телеграм-канале.

ТСН и «Суспiльне» сообщали о звуках взрывов в украинской столице.

Воздушную тревогу в Киеве позже отменили. На момент публикации сигналы воздушной тревоги звучат в Харьковской и Сумской областях.

На трассе близ Житомира прогремели взрывы
Политика
Фото:Krysja / Shutterstock

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Киев взрывы Воздушная тревога
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