В Киеве прогремели взрывы
Силы противовоздушной обороны сработали в Киеве во время воздушной тревоги, сообщила городская военная администрация в телеграм-канале.
ТСН и «Суспiльне» сообщали о звуках взрывов в украинской столице.
Воздушную тревогу в Киеве позже отменили. На момент публикации сигналы воздушной тревоги звучат в Харьковской и Сумской областях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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