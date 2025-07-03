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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве сработали системы ПВО и прозвучали взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Киеве средства ПВО сработали на левом берегу Днепра, сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале.

В городе раздались взрывы, пишет «Страна».

Мэр Одессы заявил о взрыве в городе
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В Одессе днем также прогремел взрыв, заявил мэр города Геннадий Труханов. В области объявили воздушную тревогу.

Утром издание также сообщило о взрывах в Полтаве.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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