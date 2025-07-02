Мать арестованного в Баку россиянина заявила, что сын был там туристом

Мать жителя Екатеринбурга Александра Вайсеро, задержанного в Баку, заявила, что ее сын не причастен к транзиту наркотиков и другим преступлениям, он посетил Азербайджан как турист. Ее слова приводит «РИА Новости».

«Это неправда. По крайней мере, я знаю на 100%, что мой сын к этому не причастен», — сказала Инна Вайсеро. По ее словам, Александр Вайсеро уехал в Баку в июне как турист.

Ранее суд в Азербайджане арестовал на четыре месяца восьмерых россиян, обвиняемых в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях. Азербайджанское издание Report передавало, что в Баку обезвредили две организованные преступные группы (ОПГ) с участием россиян.

Задержанных доставляли в суд по одному. На фото из зала суда видно, что у мужчин на лицах синяки и кровоподтеки. Имена фигурантов не приводятся. Источник в правительстве Азербайджана сообщил Reuters, что всего в торговле наркотиками и киберпреступности заподозрили 15 россиян.

Азербайджанская сторона сообщила об аресте россиян на фоне обострения отношений между Москвой и Баку. В Екатеринбурге 27 июня силовики задержали десятки уроженцев Азербайджана. Следственный комитет назвал их фигурантами дела об убийствах и покушении на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах. Двое из задержанных скончались, СК назвал причиной смерти одного из них сердечную недостаточность.

Генпрокуратура Азербайджана, ссылаясь на медицинскую экспертизу, сообщила, что они умерли от посттравматического шока, развившегося на фоне множественных травм. Ведомство завело уголовное дело по статьям об умышленном убийстве, превышении должностных полномочий и применении пыток. Азербайджанские силовики провели обыски в редакции «Sputnik Азербайджан». Исполнительного директора агентства Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова арестовали на четыре месяца.

1 июля в Екатеринбурге был также задержан глава азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлински. Позже его отпустили после допроса в статусе свидетеля по делу об убийствах.

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