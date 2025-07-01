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Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге отпустили после допроса

Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шыхлински отпустили после допроса
Шахина Шыхлински увезли на допрос в Екатеринбурге. Его сын сообщил, что он проходит свидетелем по делу об убийствах, возбужденному против братьев Сафаровых

Главу азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински отпустили после допроса в статусе свидетеля, рассказал РБК его сын Мутвалы Шыхлински.

О задержании Шыхлински стало известно вечером 1 июля, об этом сообщил азербайджанский Госкомитет по работе с диаспорой. Шыхлински-младший уточнил, что его отец проходит свидетелем по уголовному делу против братьев Сафаровых, которое связано с расследованием серии убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001–2011 годах. Сына и отца задержали на улице Сулимова, Мутвалы Шыхлински говорил, что окна их автомобиля разбили ломами, а самих их повалили на землю.

Задержания уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге произошли на прошлой неделе, они связаны с делом о заказных убийствах. СК России сообщил, что один из задержанных фигурантов умер, по предварительным данным, из-за сердечной недостаточности, а причины смерти второго устанавливаются. Баку провел свою судмедэкспертизу после смерти задержанных Гусейна и Зияддина Сафаровых и заявил, что они умерли от посттравматического шока. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело.

На фоне этой ситуации отношения Москвы и Баку обострились. В Азербайджане задержали сотрудников российского агентства «Sputnik Азербайджан» (входит в МИА «Россия сегодня»), а также группу россиян, которых заподозрили в транзите наркотиков.

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